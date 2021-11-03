На каких машинах ездил великий боксер Мухаммед Али
Rolls-Royce Silver Shadow Convertible 1970 года
Вне всяких сомнений, легенда спорта обожала роскошные машины, так что не удивительно, что в его коллекции был этот потрясающий кабриолет. В своем время эта модель Rolls-Royce считалась одной из лучших и самых дорогих в линейке бренда! Более того, машина Али была одной из 272 машин с левым рулем, что тоже добавляло ей уникальности.
Эту машину он купил в декабре 1970 году под своим первым именем – Кассиус Клэй. Возможно, покупка была продиктована радостным поводом – Али вернул себе боксерскую лицензию. Американское правительство жестоко наказало молодого боксера, отказавшегося принять участье в войне во Вьетнаме, его паспорт и боксерская лицензия были аннулированы.
Ему удалось вернуть лицензию буквально за несколько недель до подписания контракта на самый знаменитый бой с Джо Фрейзером. Билеты на поединок были раскуплены заранее, трансляцию боя должны были увидеть зрители из 35 стран! Rolls-Royce обошелся Мухаммеду в 16 тысяч долларов, в пересчете на сегодняшние деньги это около 105 тысяч.
Эта машина и правда была роскошна, в отделке была использована первоклассная натуральная кожа, ореховое дерево и дорогой ковролин. Двигатель у машины был 6,75 л, который позволял ей разгоняться до 180 км/ч, при этом вес ее был чуть более двух тонн.
Alfa Romeo Spider 1976 года
Эта машина попала к Али совершенно случайно, когда он, будучи в Чикаго, направился со своим другом за новым Rolls-Royce Corniche необычного ярко зеленого цвета. И именно там Али увидел Alfa Romeo Spider Series II.
Али сразу же влюбился в машину и решил, что она идеально подойдет его жене Веронике. В итоге в тот день он купил сразу и Rolls-Royce Corniche, и Alfa Romeo. К великому разочарованию Мухаммеда, Вероника не сумела освоить механическую коробку передач, поэтому большую часть времени кабриолет стоял в гараже и лишь изредка на нем ездил кто-то из помощников спортсмена.
Пару лет спустя Али подарил машину своему другу Тиму Шанахану, который владел ею на протяжении 40 лет, пока не продал на MotoeXotica.
В пересчете на сегодняшние деньги эта машина стоила почти 43 тыс. долларов.
Mercedes-Benz Golden Angel Wing с инкрустацией 1959 года
Эта машина, инкрустированная 23-х каратным золотом и 270 драгоценными камнями, по сути являлась ювелирным украшением на колесах.
Эта модель «Мерседеса» была основательно модифицирована в начале 80-х годов и изначально создавалась как подарок одному из членов королевской семьи Великобритании. Имя несостоявшегося владельца так и не было разглашено. В итоге один состоятельный поклонник таланта «Величайшего боксера всех времен» Мухаммеда Али преподнес ему этот великолепный результат совместных трудов автопроизводителей и ювелиров.
За внешним великолепием скрывался рядный шестицилиндровый двигатель и четырехступенчатая МКПП на рулевой колонке. На сегодняшний день роскошный «Мерседес» легендарного боксера оценивается в 1,5 млн долларов. Сам Али очень любил эту машину, она отражала его уникальность и яркий характер.
Мухаммед Али умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет, последние годы жизни он страдал болезнью Паркинсона и различными осложнениями на ее фоне. После себя он оставил не только великое спортивное наследие, но и отличную коллекцию машин, чье великолепие не оставляет равнодушными никого из истинных поклонников хороших автомобилей.
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