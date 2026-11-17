На каких старых развалюхах ездит новый Джеймс Бонд Роберт Паттинсон в обычной жизни

Звезда «Сумерек» и новый агент 007 Роберт Паттинсон равнодушен к пафосным суперкарам: в его гараже соседствуют старый BMW E30 за $1000, капризный маслкар Shelby и потрепанный Chevrolet Silverado с дырой в двери.

Звезда «Сумерек» и новый агент 007 Роберт Паттинсон равнодушен к пафосным суперкарам: в его гараже соседствуют старый BMW E30 за $1000, капризный маслкар Shelby и потрепанный Chevrolet Silverado с дырой в двери.

В интервью GQ в 2022 году Паттинсон говорил, что все еще ездит на Chevrolet Silverado 2001 года. Пикап он купил весной 2012-го примерно за $2,5 тыс. Машина пригодилась для бездорожья и перевозки велотехники: актер увлекается велоспортом. Краска облезла, фары потускнели. В двери была дыра. У Silverado 2001 года было несколько вариантов комплектации. Они различались кузовом и двигателем; от выбранной версии также зависели коробка передач и привод. Поэтому точные технические характеристики конкретной машины зависят от ее комплектации.

Теперь Паттинсон получил роль Джеймса Бонда в следующем фильме о британском агенте 007. Среди его автомобилей есть и черная Tesla Model S, лифтбек одного из первых выпусков. Точную модификацию не называют; в линейке Model S представлены версии Long Range и Plaid.

Первой машиной, которую актер купил после переезда в Лос-Анджелес, стал кабриолет BMW 325i поколения E30 1989 года. Об этом пишет Autonews. По словам Паттинсона, за него он отдал $1 тыс. Под капотом установлен шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,5 л мощностью 170 л.с.

Классические автомобили встречаются и за пределами Голливуда: в разборе о «Ниве» в Китае речь шла о российском внедорожнике, который выбирают местные энтузиасты. Среди машин Паттинсона есть черный Chevrolet Chevy II Nova 1963 года. Впервые его заметили за рулем в Лос-Анджелесе в июле 2010 года; рядом был актер Том Старридж.

Nova относилась к первому поколению Chevy II, выпускавшемуся с 1962 по 1967 год. Для модели предлагали четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 л и мощностью 90 л.с. Также была рядная «шестерка» объемом 3,2 л на 120 л.с. В зависимости от версии ставили механическую коробку передач или двухступенчатый автомат Powerglide.

Во время съемок «Сумерек» Паттинсон купил автомобиль мечты, Shelby Mustang GT350. С классическим маслкаром романтика быстро закончилась: машина регулярно ломалась или отказывалась заводиться в неподходящий момент, нередко на глазах у толпы туристов.