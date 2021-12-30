На каком автомобиле должен ездить мужчина, чтобы его заметила женщина?
Целых 51% бельгийских дам указали, что они действительно присматриваются к тому, на какой машине ездит потенциальный партнер.
По мнению 77% опрошенных женщин, Audi можно считать самым сексуальным автомобилем - именно за рулем машины с четырьмя кольцами должен находиться будущий супруг. 71% дам на место желанного автомобиля поставили любой из «Мерседесов», а 68% отметили продукцию немецкого Volkswagen.
Меньше всего шансов быть замеченными девушками в Бельгии имеют владельцы таких марок, как Skoda (9%), BMW (7%) и Mini (5%).
Интересно, что, когда задали аналогичный вопрос американским женщинам, список любимых марок и моделей машин у них оказался иным. Вот он:
1. BMW Z4 Cabrio
2. Corvette
3. Dodge Charger
4. Ford Mustang
5. Honda S2000
6. Hyundai Coupe
7. Mazda MX-5
8. Mercedes-Benz SLK
9. Nissan 350Z Roadster
10. Pontiac Solstice
- 1 550 000 РToyota Camry 2011 в Москве
- 4 400 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 2 400 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 2 320 000 РInfiniti FX 2009 в Москве
- 12 410 000 РBMW M5 2021 в Москве
- 4 640 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 10 690 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 4 030 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 16 320 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 4 050 000 РFord Mustang 2019 в Москве
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