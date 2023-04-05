На калужский завод Volkswagen нашелся новый покупатель (из Китая)

Ранее мы писали Суд оперативно арестовал активы Volkswagen в России В начале марта появилась информация, что на покупку калужского завода Volkswagen Group нашелся покупатель ... Читать далее

Интерес к покупке завода Volkswagen Group в Калуге проявляла АФК «Система» и дилерский холдинг «Авилон». В начале марта стало известно, что главным претендентом стал именно «Авилон» и сделку планируют закрыть в ближайшие дни. Затем неожиданно «Группа ГАЗ» подала иск в суд об аресте активов Volkswagen Group в России, который немедленно был удовлетворен. В начале апреля суд, рассмотрев ходатайство немецкого концерна, частично снял арест с российской недвижимости и оборудования Volkswagen, включая завод в Калуге.

Сразу после этого на калужское предприятие нашелся новый серьезный покупатель. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные заслуживающие доверия источники, интерес к заводу проявила китайская компания Chery. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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