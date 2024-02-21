На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов

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В рамках Всероссийского карьерного форума «Труд крут», организованного на Международной выставке-форуме «Россия», ПАО «КамАЗ» и МООО «Российские Студенческие Отряды» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание на предприятии зонального штаба студенческих отрядов, который будет координировать работу студентов на предприятии и обучение их рабочим специальностям.

Летом 2023 года на КамАЗе работали порядка 200 студентов из 10 ВУЗов. В этом году на время летних каникул на предприятие планируют привлечь в 10 раз больше студентов – более 2000 человек. Сотрудничество со студотрядами позволит в перспективе решить проблему с кадрами, сложившуюся в рабочих специальностях.

Фото: КамАЗ

В начале 1970-х годов более 3 000 студентов со всей страны работали на строительстве Камского автозавода. В 2024-м 2 000 активистов из студенческих отрядов привлекут непосредственно к производственным процессам.

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