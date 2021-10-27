На КАМАЗе из-за роста заказов отказались от корпоративного отпуска
Как пишет Автостат со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя, на КАМАЗе в целях рациональной организации производства первая часть корпоративного отпуска в 2022 году запланирована на период с 4 по 8 мая (5 календарных дней), вторая часть – с 25 июля по 14 августа (21 календарный день). Nакое решение было принято, потому что в 2022 году рост заказов на автомобили значительно вырос.
Также в период ближайших праздников с 30 октября по 7 ноября у сотрудников КАМАЗа, работающих на производстве, не будет выходных. Такое решение стало возможным благодаря высокому проценту вакцинации персонала завода (свыше 75%), эффективным противоэпидемическим мерам и низкой заболеваемости COVID-19 (8 человек на производстве).
КАМАЗ в период с января по сентябрь увеличил производство на 21%, выпустив 30979 грузовых автомобилей. На сегодняшний день автохолдинг выпускает 200 автомобилей в сутки, что на 15 машин больше, чем в начале текущего года.
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