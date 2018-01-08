На «КамАЗе» вспомнили, как провели ушедший год
В списке основных фактов теперь уже исторического года – апрельское появление на конвейере модернизированного магистрального тягача КамАЗ-5490 NEO и сентябрьская премьера прототипа КамАЗ-54901, первого автомобиля поколения К5, начало выпуска которого намечено на 2019-й. Грядущие машины будут комплектоваться новым рядным 6-цилиндровым двигателем Р6 собственного производства. Первые образцы этого силового агрегата были собраны в 2017-м.
Каждый 6-й выпускаемый в Набережных Челнах грузовик - из нового модельного ряда. В 2018-м их доля вырастет на 25% и составит более 10 тыс. автомобилей.
Совместно с НИЦ НАМИ автогигант разработал беспилотный автобус «Шатл». Техника, которую можно вызвать со смартфона, способна самостоятельно развезти пассажиров, получив в электронную систему только данные о пункте назначения и желаемых остановках.
Выпущен 1000-й большегруз, работающий на компримированном природном газе, а также представлен электробус КамАЗ-6282, который заряжается от станции ультрабыстрой подзарядки в течение 8-12 минут. На этом заряде машина может проехать до 70 км.
В октябре компания запустила корпус нового завода каркаса кабин. Производственная площадка возведена всего за 1,5 года. Вскоре состоится монтаж и запуск необходимого оборудования. Произведённые на нём каркасы кабин будут поставляться как на камазовский сборочный конвейер, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.
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