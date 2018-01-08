8 января 2018, 17:41

На «КамАЗе» вспомнили, как провели ушедший год

«КамАЗ» поделился своими воспоминаниями о работе в ушедшем году. Предприятиями Группы за 12 месяцев 2017 года было произведено более 39,5 тыс. машкомплектов - это на 12% больше показателей 2016-го.
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В списке основных фактов теперь уже исторического года – апрельское появление на конвейере модернизированного магистрального тягача КамАЗ-5490 NEO и сентябрьская премьера прототипа КамАЗ-54901, первого автомобиля поколения К5, начало выпуска которого намечено на 2019-й. Грядущие машины будут комплектоваться новым рядным 6-цилиндровым двигателем Р6 собственного производства. Первые образцы этого силового агрегата были собраны в 2017-м.

Каждый 6-й выпускаемый в Набережных Челнах грузовик - из нового модельного ряда. В 2018-м их доля вырастет на 25% и составит более 10 тыс. автомобилей.

Совместно с НИЦ НАМИ автогигант разработал беспилотный автобус «Шатл». Техника, которую можно вызвать со смартфона,  способна самостоятельно развезти пассажиров, получив в электронную систему только данные о пункте назначения и желаемых остановках.

Выпущен 1000-й большегруз, работающий на компримированном природном газе, а также представлен электробус КамАЗ-6282, который заряжается от станции ультрабыстрой подзарядки в течение 8-12 минут. На этом заряде машина может проехать до 70 км.

В октябре компания запустила корпус нового завода каркаса кабин. Производственная площадка возведена всего за 1,5 года. Вскоре состоится монтаж и запуск необходимого оборудования. Произведённые на нём каркасы кабин будут поставляться как на камазовский сборочный конвейер, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

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Сегодня заметил такую проблему, что моя машина перестала заводиться с первого раза. Не понимаю с чем это может быть связанно. На улице еще не сильный мороз, всего -4, да и стоит она в гараже. Кто знает подскажите.
Dmitry Rusinov
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я за свою жизнь объездил много СТО, притом в разных городах и пришел к такому выводу что практически на всех сто накручивают свою цену...
Nik44
Golf 3 ABS 1.8л 94г. моно. Глохнет
у меня была похожая проблема машина не держала обороты вообще глохла постоянно пока не перебрал карбюратор и заменил полностью весь ремкомплект , сейчас все нормально
Nik44
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На «КамАЗе» вспомнили, как провели ушедший год
В списке основных фактов теперь уже исторического года – апрельское появление на конвейере модернизированного магистрального тягача КамАЗ-5490 NEO и сентябрьская премьера прототипа КамАЗ-54901, первого автомобиля поколения К5, начало выпуска которого намечено на 2019-й. Грядущие машины будут комплектоваться новым рядным 6-цилиндровым двигателем Р6 собственного производства. Первые образцы этого силового агрегата были собраны в 2017-м. Каждый 6-й выпускаемый в Набережных Челнах грузовик - из нового модельного ряда. В 2018-м их доля вырастет на 25% и составит более 10 тыс. автомобилей. Совместно с НИЦ НАМИ автогигант разработал беспилотный автобус «Шатл». Техника, которую можно вызвать со смартфона,  способна самостоятельно развезти пассажиров, получив в электронную систему только данные о пункте назначения и желаемых остановках. Выпущен 1000-й большегруз, работающий на компримированном природном газе, а также представлен электробус КамАЗ-6282, который заряжается от станции ультрабыстрой подзарядки в течение 8-12 минут. На этом заряде машина может проехать до 70 км. В октябре компания запустила корпус нового завода каркаса кабин. Производственная площадка возведена всего за 1,5 года. Вскоре состоится монтаж и запуск необходимого оборудования. Произведённые на нём каркасы кабин будут поставляться как на камазовский сборочный конвейер, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.
2018-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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