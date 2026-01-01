Уникальный автодом на базе ГАЗ 33081 ищет нового владельца — подробности и цена

1 января 2026, 14:01
На Камчатке продают редкий автодом ГАЗ 33081 2006 года с пробегом 120 тысяч км
В Елизово выставлен на продажу полуинтегрированный автодом ГАЗ 33081. Автомобиль 2006 года, дизель, полный привод. Пробег - 120 тысяч километров. Цена - 1,75 миллиона рублей. Документы в порядке, подробности у продавца.
В Елизово на Камчатке продается редкий полуинтегрированный автодом на базе полноприводного ГАЗ-33081 «Садко». Автомобиль 2006 года выпуска с дизельным двигателем 4.7 л и механической коробкой передач находится в отличном техническом состоянии и готов к путешествиям. Его пробег составляет 120 000 км.
Автомобиль оснащен левым рулем, удобным для российских дорог. По информации продавца, все документы в порядке, история прозрачна: пять регистраций, отсутствие ограничений и розыск машины, а также длительный период владения оставшимся владельцем.
Цена вопроса – 1 750 000 рублей. Для тех, кто ищет надежный и проходимый автодом для путешествий или просто хочет выделиться на дороге, этот вариант может стать альтернативным выбором. Такой ГАЗ 33081 - редкость на рынке, особенно в формате автодома, поэтому предложение заслуживает особого внимания.
