24 января 2018, 11:09

На капремонт петербургских дорог в 2018-м выделено меньше денег

Утверждена Адресная программа капитального ремонта петербургских дорог на 2018-2020 г.г. В наступившем году на капитальный ремонт городских улиц и проспектов из бюджета Северной столицы выделено 1,18 млрд руб. Сразу оговоримся: это немного.
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Адресная программа капремонта дорог предусматривает работы на 26 объектах. В перечень вошли 10 переходящих объектов, работы по которым начались в 2016-2017 г.г. Это Ярославский пр., ул. Салова от Софийской ул. до Волковского пр., участок Шлиссельбургского шоссе, пр. Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Лени Голикова и др.

Также в текущем дорожно-строительном сезоне начнется работа по новым объектам, в частности, на Складской улице. Будет проводиться капремонт трамвайных путей на пр. Авиаконструкторов, Среднеохтинскому пр. и Петергофском шоссе.

Адресная программа включает в себя работы по организации остановок городского пассажирского транспорта. Они пройдут в Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах. Также согласно Адресной программе в 2018 году по 21 дорожному объекту будут выполняться проектно-изыскательские работы.

По информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, существуют принципиальные различия между ремонтом и капитальным ремонтом дорог. Если первый предполагает устранение колейности и замену покрытия в пределах одного-двух слоев асфальта, то при капремонте в нормативное состояние приводится вся дорожная конструкция, включая ремонт инженерных коммуникаций – водо- и теплоснабжения, водоотведения и др. в зоне дорожных работ.

В 2017 году в городе проведен капитальный ремонт 28 объектов на общую сумму 1,6 млрд руб., в том числе по 10 объектам работы были полностью завершены: это наб. р. Сестры от ул. Володарского до ул. Борисова, автодорога М-20 «Санкт-Петербург-Киев» (участок у границы с Ленобластью), Удельный пр. от пр. Энгельса до Костромского пр., пр. Тореза от ул. Рашетова до пр. Энгельса, участки Бассейная ул. и пр. Юрия Гагарина пр. Обуховской обороны от ул. Шелгунова до ул. Грибакиных (трамвайные пути),  остановки городского пассажирского транспорта в Пушкинском районе, Пулковское ш. (этап 1), Санкт-Петербургское шоссе от Петергофского шоссе до конечного пункта «Стрельна» (трамвайные пути).

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На капремонт петербургских дорог в 2018-м выделено меньше денег
Адресная программа капремонта дорог предусматривает работы на 26 объектах. В перечень вошли 10 переходящих объектов, работы по которым начались в 2016-2017 г.г. Это Ярославский пр., ул. Салова от Софийской ул. до Волковского пр., участок Шлиссельбургского шоссе, пр. Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Лени Голикова и др.Также в текущем дорожно-строительном сезоне начнется работа по новым объектам, в частности, на Складской улице. Будет проводиться капремонт трамвайных путей на пр. Авиаконструкторов, Среднеохтинскому пр. и Петергофском шоссе.Адресная программа включает в себя работы по организации остановок городского пассажирского транспорта. Они пройдут в Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах. Также согласно Адресной программе в 2018 году по 21 дорожному объекту будут выполняться проектно-изыскательские работы.По информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, существуют принципиальные различия между ремонтом и капитальным ремонтом дорог. Если первый предполагает устранение колейности и замену покрытия в пределах одного-двух слоев асфальта, то при капремонте в нормативное состояние приводится вся дорожная конструкция, включая ремонт инженерных коммуникаций – водо- и теплоснабжения, водоотведения и др. в зоне дорожных работ.В 2017 году в городе проведен капитальный ремонт 28 объектов на общую сумму 1,6 млрд руб., в том числе по 10 объектам работы были полностью завершены: это наб. р. Сестры от ул. Володарского до ул. Борисова, автодорога М-20 «Санкт-Петербург-Киев» (участок у границы с Ленобластью), Удельный пр. от пр. Энгельса до Костромского пр., пр. Тореза от ул. Рашетова до пр. Энгельса, участки Бассейная ул. и пр. Юрия Гагарина пр. Обуховской обороны от ул. Шелгунова до ул. Грибакиных (трамвайные пути),  остановки городского пассажирского транспорта в Пушкинском районе, Пулковское ш. (этап 1), Санкт-Петербургское шоссе от Петергофского шоссе до конечного пункта «Стрельна» (трамвайные пути).
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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