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5 апреля 2020, 11:09

На карантинной неделе МЗ «Тонар» отгружал заказчикам полуприцепы

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Фото: Тонар
Сотрудники машиностроительного завода «Тонар» не сидели сложа руки на минувшей карантинной неделе, а потому могут поделиться позитивными новостями. Выпускаемые компанией полуприцепы были отгружены сразу в два российских региона – в Санкт-Петербург и Республику Татарстан.
На карантинной неделе МЗ Тонар отгружал заказчикам полуприцепы

Фото: Тонар

Суммарное количество техники – а речь идет о тентованных полуприцепах «Тонар» Т3-13К и Т3-16 составило 13 единиц.

Эти модели отличаются наличием сдвижной крыши и боковины для максимально удобной и быстрой погрузки-разгрузки. Конструкция кузова имеет повышенную прочность и стойкость к различным воздействиям внешней среды, поскольку борта изготавливаются из алюминия.

Тентовая ткань обладает плотностью 900 граммов на 1 кв. метр. Покрытие пола – это плотная, износостойкая, ламинированная фанера.


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На карантинной неделе МЗ «Тонар» отгружал заказчикам полуприцепы
Суммарное количество техники – а речь идет о тентованных полуприцепах «Тонар» Т3-13К и Т3-16 составило 13 единиц. Эти модели отличаются наличием сдвижной крыши и боковины для максимально удобной и быстрой погрузки-разгрузки. Конструкция кузова имеет повышенную прочность и стойкость к различным воздействиям внешней среды, поскольку борта изготавливаются из алюминия. Тентовая ткань обладает плотностью 900 граммов на 1 кв. метр. Покрытие пола – это плотная, износостойкая, ламинированная фанера.
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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