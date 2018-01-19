19 января 2018, 17:00

На «Карте убитых дорог» учли более 740 тысяч голосов граждан

С момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в феврале 2017 года жители страны, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту почти 26 тыс. участков, требующих ремонта. Из них более трети уже приведены в порядок или внесены в соответствующие планы на текущий год.
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На начало 2018 года за «убитые» дороги на карте ОНФ было отдано более 740 тыс. голосов, и их количество постоянно растет. Абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. Стоит отметить, что и власти идут навстречу: из 667 участков, отмеченных на карте, 85 отремонтированы капитально, на 159 проведен ямочный ремонт, 17 – в планах ремонта.

На втором месте по активности граждан, голосующих за дороги, расположилась Смоленская область с 43 267 голосами. Здесь также власти настроены на диалог с общественностью по вопросам качества дорог: из 581 участка 163 - отремонтированы капитально, на 163 проведен, 27 – в планах ремонта.

33 632 голоса получили дороги в Тверской области. В первую десятку также попали Санкт-Петербург (25 999 голосов), Астраханская область (24 377), Волгоградская область (19 843), Республика Татарстан (19 027), Томская область (16 789), Республика Башкортостан (15 831) и Республика Крым (15 629).

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На «Карте убитых дорог» учли более 740 тысяч голосов граждан
{{material_122239}} На начало 2018 года за «убитые» дороги на карте ОНФ было отдано более 740 тыс. голосов, и их количество постоянно растет. Абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. Стоит отметить, что и власти идут навстречу: из 667 участков, отмеченных на карте, 85 отремонтированы капитально, на 159 проведен ямочный ремонт, 17 – в планах ремонта.На втором месте по активности граждан, голосующих за дороги, расположилась Смоленская область с 43 267 голосами. Здесь также власти настроены на диалог с общественностью по вопросам качества дорог: из 581 участка 163 - отремонтированы капитально, на 163 проведен, 27 – в планах ремонта. 33 632 голоса получили дороги в Тверской области. В первую десятку также попали Санкт-Петербург (25 999 голосов), Астраханская область (24 377), Волгоградская область (19 843), Республика Татарстан (19 027), Томская область (16 789), Республика Башкортостан (15 831) и Республика Крым (15 629).
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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