19 января 2018, 17:00
На «Карте убитых дорог» учли более 740 тысяч голосов граждан
С момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в феврале 2017 года жители страны, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту почти 26 тыс. участков, требующих ремонта. Из них более трети уже приведены в порядок или внесены в соответствующие планы на текущий год.
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На втором месте по активности граждан, голосующих за дороги, расположилась Смоленская область с 43 267 голосами. Здесь также власти настроены на диалог с общественностью по вопросам качества дорог: из 581 участка 163 - отремонтированы капитально, на 163 проведен, 27 – в планах ремонта.
33 632 голоса получили дороги в Тверской области. В первую десятку также попали Санкт-Петербург (25 999 голосов), Астраханская область (24 377), Волгоградская область (19 843), Республика Татарстан (19 027), Томская область (16 789), Республика Башкортостан (15 831) и Республика Крым (15 629).
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