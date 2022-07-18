На китайском авторынке набирает силу новый крупный игрок

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Китайские СМИ сообщают, что вскоре BYD может выпускать по 300 000 электромобилей и гибридов в месяц. На такую цифру автопроизводитель может выйти уже в августе 2022 года. Основатель и глава компании Ван Чуанфу говорит, что электрификация автомобильной промышленности идет быстрее, чем предполагалось ранее. Темпы роста BYD кажутся еще более впечатляющими, если учесть, что за весь 2021 год компания, основанная почти 30 лет назад, реализовала меньше 600 тысяч машин.

Увеличения производства удалось добиться за счет запуска новых сборочных площадок. На данный момент у BYD в Китае шесть заводов: в Шэньчжэне, Сиане, Чанше, Чанчжоу, Фучжоу и Хэфэй. Причем завод в Хэфэй совсем новый, производство началось в конце июня, так что следует ожидать серьезного увеличения производственных мощностей. Завод в Чанше был остановлен на два месяца в этом году из-за новой волны коронавируса, но возобновил производство в штатном режиме в начале июня.

Завод в Фучжоу BYD приобрела у обанкротившегося местного автопроизводителя Dorcen Motor. Здесь выпускали машины с традиционным ДВС, но в скором времени предприятие будет переориентировано на сборку электрокаров. Ожидаемая годовая мощность производства – более 200 000 единиц. До конца 2022 года на заводе наладят сборку компактного электрического хэтчбека BYD Dolphin, представленного в июле 2021-го. Автомобиль стал первой моделью марки, получившей серьезную 800-вольтовую электросистему.

Помимо шести заводов, упомянутых выше, компания строит еще три производственные площадки в Чжэнчжоу, Цзинане и Сянъяне. Ожидается, что две из них, Цзинане и Чжэнчжоу, будут введены в эксплуатацию к концу 2022 года. Удастся ли компании BYD выйти в августе на результат 300 000 собранных электрокаров или нет, не так уж важно. Автопроизводитель вкладывает серьезные ресурсы в расширение производства, что рано или поздно сделает компанию одним из самых серьезных игроков на мировом рынке электрокаров.

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