На китайском авторынке набирает силу новый крупный игрок
Фото: insideevs.com
Увеличения производства удалось добиться за счет запуска новых сборочных площадок. На данный момент у BYD в Китае шесть заводов: в Шэньчжэне, Сиане, Чанше, Чанчжоу, Фучжоу и Хэфэй. Причем завод в Хэфэй совсем новый, производство началось в конце июня, так что следует ожидать серьезного увеличения производственных мощностей. Завод в Чанше был остановлен на два месяца в этом году из-за новой волны коронавируса, но возобновил производство в штатном режиме в начале июня.
Завод в Фучжоу BYD приобрела у обанкротившегося местного автопроизводителя Dorcen Motor. Здесь выпускали машины с традиционным ДВС, но в скором времени предприятие будет переориентировано на сборку электрокаров. Ожидаемая годовая мощность производства – более 200 000 единиц. До конца 2022 года на заводе наладят сборку компактного электрического хэтчбека BYD Dolphin, представленного в июле 2021-го. Автомобиль стал первой моделью марки, получившей серьезную 800-вольтовую электросистему.
Помимо шести заводов, упомянутых выше, компания строит еще три производственные площадки в Чжэнчжоу, Цзинане и Сянъяне. Ожидается, что две из них, Цзинане и Чжэнчжоу, будут введены в эксплуатацию к концу 2022 года. Удастся ли компании BYD выйти в августе на результат 300 000 собранных электрокаров или нет, не так уж важно. Автопроизводитель вкладывает серьезные ресурсы в расширение производства, что рано или поздно сделает компанию одним из самых серьезных игроков на мировом рынке электрокаров.
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Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
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«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
-
19.07.2022, 12:05
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19.07.2022, 10:54
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