24 июля 2017, 16:40
На китайском рынке начались продажи Haval M6
Китайский автопроизводитель Haval объявил старт продаж нового кроссовера M6. С 21 июля автомобиль появился у официальных дилеров компании. Новинка является модернизированной версией модели H6, давно знакомой российским автолюбителям.
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Силовая установка позаимствована у предшественника. Автомобиль приводится в действие традиционным бензиновым турбодвигателем с мощностью 150 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между автоматической коробкой передач и 6-ступенчатой «механикой». Привод предусмотрен передний или полный.
За базовую комплектацию придется выложить не менее 89 800 юаней, что эквивалентно 784 000 рублей. «Топовая» версия стоит от 109 800 юаней, что равно 966 000 рублей.
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СтасБуров, ну, это уж законы конкуренции- выживает сильнейший. Если будет выбор купить качественный кроссовер с максимальным набором опций за приемлемую цену или базовую комплектацию с переплатой тыс. так 300 за имя, наверно, в наше время большинство предпочтут Хавал. Стереотипы насчет китайцев давно ...
В Нижнем уже давно есть салон ....
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
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