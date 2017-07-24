24 июля 2017, 16:40

На китайском рынке начались продажи Haval M6

Китайский автопроизводитель Haval объявил старт продаж нового кроссовера M6. С 21 июля автомобиль появился у официальных дилеров компании. Новинка является модернизированной версией модели H6, давно знакомой российским автолюбителям.
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  На китайском рынке начались продажи Haval M6 Haval На китайском рынке начались продажи Haval M6
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Создатели потрудились над дизайном передней части кузова, тщательно проработали линии крыши и изменили цвет задних стоек. Кроме этого, автомобиль оснащен иной решеткой радиатора, стильной головной оптикой, измененными задними фонарями и бамперами нового дизайна. Интерьер кроссовера схож с актуальной генерацией H6 Blue Label. Выражается это в усовершенствованной и доработанной приборной панели.

Силовая установка позаимствована у предшественника. Автомобиль приводится в действие традиционным бензиновым турбодвигателем с мощностью 150 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между автоматической коробкой передач и 6-ступенчатой «механикой». Привод предусмотрен передний или полный.

За базовую комплектацию придется выложить не менее 89 800 юаней, что эквивалентно 784 000 рублей. «Топовая» версия стоит от 109 800 юаней, что равно 966 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
СтасБуров, ну, это уж законы конкуренции- выживает сильнейший. Если будет выбор купить качественный кроссовер с максимальным набором опций за приемлемую цену или базовую комплектацию с переплатой тыс. так 300 за имя, наверно, в наше время большинство предпочтут Хавал. Стереотипы насчет китайцев давно ...
Никита Ларин
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
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На китайском рынке начались продажи Haval M6
{{material_120002}}Создатели потрудились над дизайном передней части кузова, тщательно проработали линии крыши и изменили цвет задних стоек. Кроме этого, автомобиль оснащен иной решеткой радиатора, стильной головной оптикой, измененными задними фонарями и бамперами нового дизайна. Интерьер кроссовера схож с актуальной генерацией H6 Blue Label. Выражается это в усовершенствованной и доработанной приборной панели.Силовая установка позаимствована у предшественника. Автомобиль приводится в действие традиционным бензиновым турбодвигателем с мощностью 150 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между автоматической коробкой передач и 6-ступенчатой «механикой». Привод предусмотрен передний или полный.За базовую комплектацию придется выложить не менее 89 800 юаней, что эквивалентно 784 000 рублей. «Топовая» версия стоит от 109 800 юаней, что равно 966 000 рублей.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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