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Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 09:41

Почему движение по внешнему кругу может обернуться ДТП, даже если вы строго соблюдаете ПДД

Почему движение по внешнему кругу может обернуться ДТП, даже если вы строго соблюдаете ПДД

Почему включенный поворотник на кольце не дает преимущества и как не стать виновником ДТП

Почему движение по внешнему кругу может обернуться ДТП, даже если вы строго соблюдаете ПДД

Многие водители уверены, что движение по правому ряду кольца гарантирует им железное преимущество, но это опасное заблуждение. Разбираем коварную ловушку ПДД на круговых перекрестках.

Многие водители уверены, что движение по правому ряду кольца гарантирует им железное преимущество, но это опасное заблуждение. Разбираем коварную ловушку ПДД на круговых перекрестках.

Автомобиль продолжает движение по внешней полосе, а машина слева внезапно направляется к выезду. Их траектории пересекаются. Так возникает риск столкновения, хотя один из водителей мог вовсе не планировать съезд на этом перекрестке.

Перед съездом водитель по общему правилу должен заранее занять крайнее правое положение и включить правый указатель поворота. Съезжать напрямую из второго или третьего ряда нельзя, если иной порядок не установлен знаками и разметкой: водитель, решившийся на такой маневр, не получает преимущества перед автомобилем справа. Как пишет njcar.ru, именно попытка повернуть к выезду из соседнего ряда создает опасную ситуацию. Госавтоинспекция также разъясняла, что при перестроении водитель должен уступить автомобилю, который продолжает движение по своей полосе; включенный поворотник лишь сообщает о намерении и сам по себе преимущества не обеспечивает.

Однако движение по внешней полосе само по себе не обязывает покидать кольцо на первом съезде. Если дорожные знаки и разметка позволяют ехать дальше, водитель может продолжить путь по своей полосе. Въезд на многополосное кольцо, обычно, возможен не только из крайнего правого ряда, однако знаки 5.15 и дорожная разметка со стрелками задают разрешенные направления. Тот, кто движется левее, должен учитывать это и не пересекать чужую траекторию в последний момент. Если безопасно перестроиться к нужному съезду не удалось, следует продолжить движение по кольцу и выехать на следующем круге.

Порядок проезда может меняться из-за организации движения на конкретном перекрестке. Знак «Направления движения по полосам» или стрелки на асфальте задают разрешенные направления. Если правый ряд предназначен только для поворота направо, проехать по нему мимо ближайшего съезда уже нельзя. Нужную полосу следует выбрать заранее. Госавтоинспекция отдельно указывает, что требования знаков и дорожной разметки имеют значение и при определении порядка съезда.

Иногда съезд разрешен сразу из двух рядов. Тогда автомобили могут повернуть одновременно, если каждый остается в своей полосе: машина с внешнего края выезжает в правый ряд новой дороги, а автомобиль левее занимает второй. При такой схеме их пути не пересекаются. Это исключение не обеспечивает водителям права самовольно менять траекторию: необходимо следовать обозначенным полосам и уступать при перестроении.

Преимущество на дороге не освобождает от обязанности действовать безопасно. В изложении позиции Верховного суда РФ отмечалось, что существенное превышение скорости может повлиять на оценку ответственности, если из-за него водитель не смог своевременно заметить опасность и предотвратить столкновение. Суду необходимо установить связь между превышением скорости и невозможностью избежать ДТП; одного указания на движение по своей полосе для освобождения от ответственности недостаточно.

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