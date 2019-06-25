На Колпинском шоссе открыт путепровод – ехать стало проще
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Давно ожидаемая схема движения запущена после завершения строительства путепровода на Колпинском шоссе. В информации ГК «Автодор» уточняется, что он построен в рамках Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе 7 и 8 участков М-11 между правительством РФ в лице Государственной компании «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц».
Участки 7 (543-646 км) и 8 (646-684 км), проходящие по территории Новгородской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга – ближайшие к Северной столице этапы строящейся скоростной трассы М-11.
Была достигнута договоренность, когда должна быть проведена мобилизация, чтобы строительство завершилось в срок. Строительные работы на 7 участке планируется завершить в III квартале текущего года.
Справка
ООО «Магистраль двух столиц» создано в июле 2013 года ВТБ «Капитал» и группой VINCI для реализации проекта строительства и эксплуатации на основе государственно-частного партнёрства 7 и 8 участков платной скоростной автомагистрали М11 «Москва – Санкт-Петербург».
В настоящее время Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» введен в эксплуатацию Пункт взимания платы в Мясном Бору, обеспечивающий въезд на участок трассы М-11 от Великого Новгорода до Твери.
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