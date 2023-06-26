На конвейер АвтоВАЗа возвращается Lada Largus: известны сроки
Тем временем, до конца 2023 года на заводе Lada в Ижевске планировали наладить мелкосерийную сборку электрической версии Largus. В декабре прошлого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов лично презентовал прототип новинки главе Республики Удмуртия Александру Бречалову. Мощность электрической силовой установки Lada e-Largus достигает 150 л.с. С ними автомобиль может разогнаться с места до «сотни» менее чем за 10 секунд. Максимальная скорость – 145 км/ч, объем грузового отсека пятиместного универсала достигает 560 литров, а полезная нагрузка – 430 килограммов. Емкости литий-ионных аккумуляторов (60 кВт-ч) должно хватать на 400 километров без подзарядки по оптимистичному циклу NEDC.
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-
22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
-
26.12.2022, 15:04
АвтоВАЗ показал новый Lada Largus на видео: 150 сил и меньше 10 секунд до «сотни»
АвтоВАЗ рассказал о новой версии Lada Largus, опытное производство которой стартует на заводе в Ижевске в конце 2023 года. Сейчас инженеры приступили к ходовым испытаниям прототипа. Заявленные характеристики впечатляют.Читать далее
-
09.12.2022, 15:37
Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
В городе Шахты Ростовской области произошло необычное ДТП. Виновник аварии умер за рулем еще до того, как его неуправляемый автомобиль врезался в уличный столб.Читать далее
-
26.11.2022, 22:38
На АвтоВАЗе испытывают новую версию Lada Largus
На испытательном полигоне АвтоВАЗа, расположенном в районе села Сосновка, заметили новую модификацию фургона Lada Largus. Первый прототип новинки собрали в Центре Инжиниринга. Серийное производство планируют наладить на заводе в Ижевске в следующем году.Читать далее
-
03.11.2022, 18:44
Антиблокировка тормозов Lada Vesta и Lada Largus будет думать по-китайски
Как проинформировала группа Avtograd news на своей страничке «ВКонтакте», стали известны имена производителей, которым «АвтоВАЗ» отдаст предпочтение при технической комплектации Lada Vesta. Читать далее
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