На конвейер АвтоВАЗа возвращается Lada Largus: известны сроки

Ранее мы писали АвтоВАЗ показал новый Lada Largus на видео: 150 сил и меньше 10 секунд до «сотни» АвтоВАЗ рассказал о новой версии Lada Largus, опытное производство которой стартует на заводе в Ижевске в ... Читать далее

Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd news в социальной сети ВКонтакте, на прошлой неделе на первой линии Волжского автозавода собрали нескольких пробных автомобилей Lada Largus. Возобновление серийного производство запланировано на сентябрь 2023 года. До этого времени на предприятии модель будут собирать в тестовом режиме мелкими партиями. Напомним, семейство Lada Largus базируется платформе концерна Renault B0 и до сих пор имело крайне низкий уровень локализации.

Тем временем, до конца 2023 года на заводе Lada в Ижевске планировали наладить мелкосерийную сборку электрической версии Largus. В декабре прошлого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов лично презентовал прототип новинки главе Республики Удмуртия Александру Бречалову. Мощность электрической силовой установки Lada e-Largus достигает 150 л.с. С ними автомобиль может разогнаться с места до «сотни» менее чем за 10 секунд. Максимальная скорость – 145 км/ч, объем грузового отсека пятиместного универсала достигает 560 литров, а полезная нагрузка – 430 килограммов. Емкости литий-ионных аккумуляторов (60 кВт-ч) должно хватать на 400 километров без подзарядки по оптимистичному циклу NEDC.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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