На конвейер встал еще один кроссовер Haval: известны цены
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
В моторную гамму входят два бензиновых турбомотора: объемом 1,5 литра (184 л.с., 275 Нм) и 2,0 литра (224 л.с., 345 Нм). Они работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, привод только передний. Позже появится гибридная версия: на низкой скорости колеса вращает только электромотор, бензиновый двигатель работает в режиме генератора, но при увеличении скорости подключается в помощь электрическому.
Новый Haval Monster выгодно отличается от остальных моделей бренда. В оснащение входит телематическая система Coffee Intelligent, автопарковщик с функцией дистанционного управления и система полуавтономного вождения с адаптивным «круизом» и функцией автоматической смены полосы.
Кроссовер Haval Monster стоит в Китае от 21 до 26 тысячи долларов или порядка 1,5 – 1,9 млн рублей, что позволяет ему считаться одной из самых дорогих моделей в гамме, гибрид будет стоить еще дороже.
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