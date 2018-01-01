1 января 2018, 15:25

На кроссоверах Ford по земле Архангельской

В модельной семье Ford кроссоверы «сохраняются и духом, и плотию, они вроде грибов в уксусе». По самым свежим данным автопроизводителя, доля SUV в общем объеме российских продаж за последние 5 лет выросла аж в 8 раз.
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  На кроссоверах Ford по земле Архангельской Ford Explorer, Ford Kuga На кроссоверах Ford по земле Архангельской Ford Explorer, Ford Kuga На кроссоверах Ford по земле Архангельской Ford Explorer, Ford Kuga На кроссоверах Ford по земле Архангельской Ford Explorer, Ford Kuga На кроссоверах Ford по земле Архангельской Ford Explorer, Ford Kuga На кроссоверах Ford по земле Архангельской
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фото
  

В 2012-м эта цифра едва доходила до 6%. Погоду, как все мы помним, делал Focus: из более чем 118 000 проданных за год «Фордов» более 92 000 машин – именно «Фокусы». Второй по популярности моделью марки тогда был Mondeo (15 005 ед.), на третьей позиции разместился Transit (11 475 ед.). Кроссоверы были, что называется, лишь на подступах к «медальной» троице: Kuga - 4 194 ед., Explorer – 2 058 ед.

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На конец декабря текущего года ситуация совершенно иная – доля вседорожников в гамме Ford выросла до рекордных 48%. Другими словами, практически каждый второй продаваемый в нашей стране «Форд» - это либо Kuga, либо Explorer, либо EcoSport. Получается, что компания опережает темпы роста общероссийского SUV-сегмента, который за 5 последних лет вырос с 28% до 40% (в 2017-м).

«Фордовцы» гордятся тем, что кросс-трио в полном составе производится на территории России. Это, простите за банальность, и рабочие места, и возможность «подогнать» автомобили под местные дорожно-климатические условия. 110km.ru уже неоднократно информировал о различного рода тест-проектах и пробегах с участием вседорожников марки, призванных продемонстрировать качество термина «made in Russia».

Последний из этой серии только что завершился в краю, где «хлеб едят не с поля, а с моря». Это, как, быть может, кто-то знает, поморская поговорка, ходящая в обиходе людей, чьи предки были знакомы с Михаилом Ломоносовым, Иоанном Кронштадтским, Борисым Шергиным, Иосифом Бродским и иже с ними.

 
6
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Архангельская область – край, безусловно, суровый. Иначе бы тут не было зон и лагерей, самым известным из которых считается Соловецкий. Территория области по большей части - обширная равнина со слабо выраженным уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями. Отсутствие горных хребтов делает территорию легкодоступной для циклонов с Атлантики и потоков холодного арктического воздуха с северо-востока. Сильные морозы, безусловно, встречаются, но это далеко не аксиома. Многое зависит от конкретной местности – таежная часть область громадная (700 км с запада на восток и 600 км с юга на север), ветров в достатке. Отсюда и разница в температурах.

Север, по меткому выражению Джека Лондона, «вызывает в человеке смелость и решительность».  Архангелогородцы и жители других городов и населенных пунктов 29-го региона из числа таких. И не по простой же житейской прихоти здесь в свое время было организовано производство атомных субмарин – гордости отечественного военно-морского флота. «Севмаш» и «Звездочка» - имена, что называется, на слуху, особенно сейчас, когда полным ходом идет переоснащение армии (ожидается редакционный материал).

Подлодка « Самая распространенная профессия на «Севмаше» – сварщик. Чтобы создать 100-мертовый корпус подводной лодки из прочного металла – это ж сколько надо сделать сварных швов?! В отличие от американских, наши подлодки 2-корпусные (прочные изнутри и легкие снаружи). Лодки типа «Акула» имеют высоту с 9-этажный дом, длину - с футбольное поле, а на палубе способен развернуться грузовой «КамАЗ». В отличие от американцев, на наших лодках количество коек равняется количеству моряков. Кормят подводников хорошо: в день выдают по 2 вяленые рыбы для поддержания соляного баланса, вино, икру. Одноместные каюты только у командира и доктора »
Подлодка

Ford Explorer
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Отзывов: 6
В настоящее время Ford предлагает 3 кроссовера – субкомпактный EcoSport (11% от объема продаж легковых Ford в России в 2017 году), среднеразмерный Kuga (31%) и 7-местный Explorer (6%). Наиболее динамично последние 5 лет росли продажи «Куги»: c 4200 автомобилей в 2012 году до 12 900 ед. в 2017-м (+207%). Продажи флагманского «Эксплорера» за 5 лет выросли на 25% - с 2000 автомобилей в 2012-м до 2500 ед. в 2017-м.

По динамике роста продаж в текущем году Explorer даже опережал Kuga: по сравнению с 2016-м, было продано на 62% больше внедорожников против 54% у Kuga. В настоящее время доля «Эксплорера» в сегменте полноразмерных бензиновых SUV составляет 5,6%. Таким образом,  внедорожник занимает 5 место в общем рейтинге.

За рулем этого 5-метрового гиганта с полнопривоной трансмиссией и высоким клиренсом проще простого было преодолеть 200 км по снежнику» вдоль замерзшей р. Пинеги, чтобы где-то в глуши, затерявшейся в таежных лесах деревеньке Красная Горка увидеть развалины некогда преуспевающего Красногорского монастыря.

Красногорский монастырь « Монастырь был основан в 1606 году преп. Макарием и до 1630-х назывался Черногорским монастырём. Наименование Красногорский монастырь получил от красивого вида, сообщенного этому месту трудом иноков. Особо часто монастырь любил посещать сосланный на житье в Пинегу князь Василий Васильевич Голицын, начальник Посольского приказа и фаворит царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра I. В 1689 году князь был «отрешен от всех должностей», лишен всех чинов и имений и с женою и детьми сослан в Каргополь, а затем был переведен на Пинегу. Скончался В.В. Голицын в 1714-м и был погребен в Красногорском монастыре. Могила находится «на южной стороне, аршинах в двух от церкви, накрыта небольшой плитою »
Красногорский монастырь

Ford Kuga
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 399 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 5
Вполне твердые позиции забронировал в сегменте в сегменте среднеразмерных переднеприводных SUV и Ford Kuga. Его доля на российском рынке сейчас составляет 9,1%. Автомобиль занимает высокое 4 место в общем рейтинге «единомышленников». В базовом переднеприводном исполнении «Куга» комплектуется 6-ступенчатой АКПП и 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», который среди равных имеет рекордный крутящий момент (240 Нм) и лоялен к потреблению 92-го бензина.

В стандартное оснащение Kuga входят: электронная система курсовой устойчивости (ESC) c системой помощи при экстренном торможении (EBA), кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, 7 подушек безопасности, система MyKey, позволяющая с помощью программируемого ключа задавать ограничения при пользовании автомобилем другими водителями.

Kuga неплохо адаптирован к российским условиям. В его арсенале – нужные «зимние» опции: электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей, подогрев руля и передних сидений, дополнительная шумоизоляция, 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. В ноябре 2017-го в оснащение версий Titanium и TitaniumPlus вошла система дистанционного запуска Ford Remote Start.

Голубинские пещеры « Всего несколько километров вниз от Красной Горки, и путники делают остановку в Голубино. Стоит пройти 200 метров по пешеходной тропе от одноименной турбазы, и вы уже у входа в знаменитую пещеру  «Голубинский провал», которая считается одной из крупнейших среди без малого сотни карстовых пещер региона, чья общая протяженность составляет 45 км. Данная карстовая полость была открыта спелеологами в 1967 году, состоит из нескольких крупных гротов, которые соединяются между собой длинными тоннелями (1,5 км). Круглый год здесь ледяные образования: снежные кристаллы, иней и натеки льда. Экскурсия по пещере крайне увлекательна, но требует хорошей физической подготовки и обязательной защитной экипировки, иначе без шишок на голове не обойтись »
Голубинские пещеры

В наступающем году Ford Sollers надеется увеличить долю в сегменте SUV на отечественном рынке. В компании не скрывают, что кроссоверы являются стратегически важным сегментом, а потому неизбежно развитие линейки SUV.

Портрет покупателя «фордовских» вседорожников

Explorer: успешные мужчины (92%) в возрасте 35-50 лет, самодостаточные, семейные (в большинстве случаев есть семья, а также ребенок - один или два), с доходом 162 000 рублей. Любят когда автомобиль подчеркивает их статус, не гонятся за премиум-брендами, предпочитая рациональный выбор, зная цену качества, комфорта, технологий и надежности. Предыдущий автомобиль - класса SUV.

Kuga: мужчины – 71%, женщины – 29%, преимущественно жители крупных городов в возрасте 35-50 лет. Семейные, не любят сидеть дома, важен успех, но не любят выставлять себя «напоказ». Используют автомобиль преимущественно для поездок по городу, увлекаются спортом, правда, зачастую в качестве зрителей. В автомобилях ценят, прежде всего, управляемость и репутацию бренда.

малые корелы « Музей деревянного зодчества и народного искусства Северных районов России «Малые Корелы» — фактически единственное место, где можно окунуться в незабываемую атмосферу прежнего Севера. Мощная территория в 139,8 га включает в себя несколько секторов: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. Можно воочию увидеть, как и в чем жили предки нынешних архангелогородцев и сельчан, на чем передвигались, на кого охотились, во что верили. От областного центра музей расположен всего в 25 км »
малые корелы
 
Автопутешествия Форд Эксплорер, Куга

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На кроссоверах Ford по земле Архангельской
В 2012-м эта цифра едва доходила до 6%. Погоду, как все мы помним, делал Focus: из более чем 118 000 проданных за год «Фордов» более 92 000 машин – именно «Фокусы». Второй по популярности моделью марки тогда был Mondeo (15 005 ед.), на третьей позиции разместился Transit (11 475 ед.). Кроссоверы были, что называется, лишь на подступах к «медальной» троице: Kuga - 4 194 ед., Explorer – 2 058 ед. {{material_118452}} На конец декабря текущего года ситуация совершенно иная – доля вседорожников в гамме Ford выросла до рекордных 48%. Другими словами, практически каждый второй продаваемый в нашей стране «Форд» - это либо Kuga, либо Explorer, либо EcoSport. Получается, что компания опережает темпы роста общероссийского SUV-сегмента, который за 5 последних лет вырос с 28% до 40% (в 2017-м). «Фордовцы» гордятся тем, что кросс-трио в полном составе производится на территории России. Это, простите за банальность, и рабочие места, и возможность «подогнать» автомобили под местные дорожно-климатические условия. 110km.ru уже неоднократно информировал о различного рода тест-проектах и пробегах с участием вседорожников марки, призванных продемонстрировать качество термина «made in Russia». Последний из этой серии только что завершился в краю, где «хлеб едят не с поля, а с моря». Это, как, быть может, кто-то знает, поморская поговорка, ходящая в обиходе людей, чьи предки были знакомы с Михаилом Ломоносовым, Иоанном Кронштадтским, Борисым Шергиным, Иосифом Бродским и иже с ними. {{gallery_1019}} {{material_112822}} Архангельская область – край, безусловно, суровый. Иначе бы тут не было зон и лагерей, самым известным из которых считается Соловецкий. Территория области по большей части - обширная равнина со слабо выраженным уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями. Отсутствие горных хребтов делает территорию легкодоступной для циклонов с Атлантики и потоков холодного арктического воздуха с северо-востока. Сильные морозы, безусловно, встречаются, но это далеко не аксиома. Многое зависит от конкретной местности – таежная часть область громадная (700 км с запада на восток и 600 км с юга на север), ветров в достатке. Отсюда и разница в температурах. Север, по меткому выражению Джека Лондона, «вызывает в человеке смелость и решительность».  Архангелогородцы и жители других городов и населенных пунктов 29-го региона из числа таких. И не по простой же житейской прихоти здесь в свое время было организовано производство атомных субмарин – гордости отечественного военно-морского флота. «Севмаш» и «Звездочка» - имена, что называется, на слуху, особенно сейчас, когда полным ходом идет переоснащение армии (ожидается редакционный материал).{{person_145_Самая распространенная профессия на «Севмаше» – сварщик. Чтобы создать 100-мертовый корпус подводной лодки из прочного металла – это ж сколько надо сделать сварных швов?! В отличие от американских, наши подлодки 2-корпусные (прочные изнутри и легкие снаружи). Лодки типа «Акула» имеют высоту с 9-этажный дом, длину - с футбольное поле, а на палубе способен развернуться грузовой «КамАЗ». В отличие от американцев, на наших лодках количество коек равняется количеству моряков. Кормят подводников хорошо: в день выдают по 2 вяленые рыбы для поддержания соляного баланса, вино, икру. Одноместные каюты только у командира и доктора}} {{model_419}} В настоящее время Ford предлагает 3 кроссовера – субкомпактный EcoSport (11% от объема продаж легковых Ford в России в 2017 году), среднеразмерный Kuga (31%) и 7-местный Explorer (6%). Наиболее динамично последние 5 лет росли продажи «Куги»: c 4200 автомобилей в 2012 году до 12 900 ед. в 2017-м (+207%). Продажи флагманского «Эксплорера» за 5 лет выросли на 25% - с 2000 автомобилей в 2012-м до 2500 ед. в 2017-м. По динамике роста продаж в текущем году Explorer даже опережал Kuga: по сравнению с 2016-м, было продано на 62% больше внедорожников против 54% у Kuga. В настоящее время доля «Эксплорера» в сегменте полноразмерных бензиновых SUV составляет 5,6%. Таким образом,  внедорожник занимает 5 место в общем рейтинге. За рулем этого 5-метрового гиганта с полнопривоной трансмиссией и высоким клиренсом проще простого было преодолеть 200 км по снежнику» вдоль замерзшей р. Пинеги, чтобы где-то в глуши, затерявшейся в таежных лесах деревеньке Красная Горка увидеть развалины некогда преуспевающего Красногорского монастыря. {{person_146_Монастырь был основан в 1606 году преп. Макарием и до 1630-х назывался Черногорским монастырём. Наименование Красногорский монастырь получил от красивого вида, сообщенного этому месту трудом иноков. Особо часто монастырь любил посещать сосланный на житье в Пинегу князь Василий Васильевич Голицын, начальник Посольского приказа и фаворит царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра I. В 1689 году князь был «отрешен от всех должностей», лишен всех чинов и имений и с женою и детьми сослан в Каргополь, а затем был переведен на Пинегу. Скончался В.В. Голицын в 1714-м и был погребен в Красногорском монастыре. Могила находится «на южной стороне, аршинах в двух от церкви, накрыта небольшой плитою}} {{model_1764}} Вполне твердые позиции забронировал в сегменте в сегменте среднеразмерных переднеприводных SUV и Ford Kuga. Его доля на российском рынке сейчас составляет 9,1%. Автомобиль занимает высокое 4 место в общем рейтинге «единомышленников». В базовом переднеприводном исполнении «Куга» комплектуется 6-ступенчатой АКПП и 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», который среди равных имеет рекордный крутящий момент (240 Нм) и лоялен к потреблению 92-го бензина.В стандартное оснащение Kuga входят: электронная система курсовой устойчивости (ESC) c системой помощи при экстренном торможении (EBA), кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, 7 подушек безопасности, система MyKey, позволяющая с помощью программируемого ключа задавать ограничения при пользовании автомобилем другими водителями. Kuga неплохо адаптирован к российским условиям. В его арсенале – нужные «зимние» опции: электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей, подогрев руля и передних сидений, дополнительная шумоизоляция, 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. В ноябре 2017-го в оснащение версий Titanium и TitaniumPlus вошла система дистанционного запуска Ford Remote Start. {{person_147_Всего несколько километров вниз от Красной Горки, и путники делают остановку в Голубино. Стоит пройти 200 метров по пешеходной тропе от одноименной турбазы, и вы уже у входа в знаменитую пещеру  «Голубинский провал», которая считается одной из крупнейших среди без малого сотни карстовых пещер региона, чья общая протяженность составляет 45 км. Данная карстовая полость была открыта спелеологами в 1967 году, состоит из нескольких крупных гротов, которые соединяются между собой длинными тоннелями (1,5 км). Круглый год здесь ледяные образования: снежные кристаллы, иней и натеки льда. Экскурсия по пещере крайне увлекательна, но требует хорошей физической подготовки и обязательной защитной экипировки, иначе без шишок на голове не обойтись}}В наступающем году Ford Sollers надеется увеличить долю в сегменте SUV на отечественном рынке. В компании не скрывают, что кроссоверы являются стратегически важным сегментом, а потому неизбежно развитие линейки SUV.Портрет покупателя «фордовских» вседорожниковExplorer: успешные мужчины (92%) в возрасте 35-50 лет, самодостаточные, семейные (в большинстве случаев есть семья, а также ребенок - один или два), с доходом 162 000 рублей. Любят когда автомобиль подчеркивает их статус, не гонятся за премиум-брендами, предпочитая рациональный выбор, зная цену качества, комфорта, технологий и надежности. Предыдущий автомобиль - класса SUV. Kuga: мужчины – 71%, женщины – 29%, преимущественно жители крупных городов в возрасте 35-50 лет. Семейные, не любят сидеть дома, важен успех, но не любят выставлять себя «напоказ». Используют автомобиль преимущественно для поездок по городу, увлекаются спортом, правда, зачастую в качестве зрителей. В автомобилях ценят, прежде всего, управляемость и репутацию бренда. {{person_144_Музей деревянного зодчества и народного искусства Северных районов России «Малые Корелы» — фактически единственное место, где можно окунуться в незабываемую атмосферу прежнего Севера. Мощная территория в 139,8 га включает в себя несколько секторов: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. Можно воочию увидеть, как и в чем жили предки нынешних архангелогородцев и сельчан, на чем передвигались, на кого охотились, во что верили. От областного центра музей расположен всего в 25 км}} 
2018-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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