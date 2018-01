На кроссоверах Ford по земле Архангельской

В 2012-м эта цифра едва доходила до 6%. Погоду, как все мы помним, делал Focus: из более чем 118 000 проданных за год «Фордов» более 92 000 машин – именно «Фокусы». Второй по популярности моделью марки тогда был Mondeo (15 005 ед.), на третьей позиции разместился Transit (11 475 ед.). Кроссоверы были, что называется, лишь на подступах к «медальной» троице: Kuga - 4 194 ед., Explorer – 2 058 ед. {{material_118452}} На конец декабря текущего года ситуация совершенно иная – доля вседорожников в гамме Ford выросла до рекордных 48%. Другими словами, практически каждый второй продаваемый в нашей стране «Форд» - это либо Kuga, либо Explorer, либо EcoSport. Получается, что компания опережает темпы роста общероссийского SUV-сегмента, который за 5 последних лет вырос с 28% до 40% (в 2017-м). «Фордовцы» гордятся тем, что кросс-трио в полном составе производится на территории России. Это, простите за банальность, и рабочие места, и возможность «подогнать» автомобили под местные дорожно-климатические условия. 110km.ru уже неоднократно информировал о различного рода тест-проектах и пробегах с участием вседорожников марки, призванных продемонстрировать качество термина «made in Russia». Последний из этой серии только что завершился в краю, где «хлеб едят не с поля, а с моря». Это, как, быть может, кто-то знает, поморская поговорка, ходящая в обиходе людей, чьи предки были знакомы с Михаилом Ломоносовым, Иоанном Кронштадтским, Борисым Шергиным, Иосифом Бродским и иже с ними. {{gallery_1019}} {{material_112822}} Архангельская область – край, безусловно, суровый. Иначе бы тут не было зон и лагерей, самым известным из которых считается Соловецкий. Территория области по большей части - обширная равнина со слабо выраженным уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями. Отсутствие горных хребтов делает территорию легкодоступной для циклонов с Атлантики и потоков холодного арктического воздуха с северо-востока. Сильные морозы, безусловно, встречаются, но это далеко не аксиома. Многое зависит от конкретной местности – таежная часть область громадная (700 км с запада на восток и 600 км с юга на север), ветров в достатке. Отсюда и разница в температурах. Север, по меткому выражению Джека Лондона, «вызывает в человеке смелость и решительность». Архангелогородцы и жители других городов и населенных пунктов 29-го региона из числа таких. И не по простой же житейской прихоти здесь в свое время было организовано производство атомных субмарин – гордости отечественного военно-морского флота. «Севмаш» и «Звездочка» - имена, что называется, на слуху, особенно сейчас, когда полным ходом идет переоснащение армии (ожидается редакционный материал).{{person_145_Самая распространенная профессия на «Севмаше» – сварщик. Чтобы создать 100-мертовый корпус подводной лодки из прочного металла – это ж сколько надо сделать сварных швов?! В отличие от американских, наши подлодки 2-корпусные (прочные изнутри и легкие снаружи). Лодки типа «Акула» имеют высоту с 9-этажный дом, длину - с футбольное поле, а на палубе способен развернуться грузовой «КамАЗ». В отличие от американцев, на наших лодках количество коек равняется количеству моряков. Кормят подводников хорошо: в день выдают по 2 вяленые рыбы для поддержания соляного баланса, вино, икру. Одноместные каюты только у командира и доктора}} {{model_419}} В настоящее время Ford предлагает 3 кроссовера – субкомпактный EcoSport (11% от объема продаж легковых Ford в России в 2017 году), среднеразмерный Kuga (31%) и 7-местный Explorer (6%). Наиболее динамично последние 5 лет росли продажи «Куги»: c 4200 автомобилей в 2012 году до 12 900 ед. в 2017-м (+207%). Продажи флагманского «Эксплорера» за 5 лет выросли на 25% - с 2000 автомобилей в 2012-м до 2500 ед. в 2017-м. По динамике роста продаж в текущем году Explorer даже опережал Kuga: по сравнению с 2016-м, было продано на 62% больше внедорожников против 54% у Kuga. В настоящее время доля «Эксплорера» в сегменте полноразмерных бензиновых SUV составляет 5,6%. Таким образом, внедорожник занимает 5 место в общем рейтинге. За рулем этого 5-метрового гиганта с полнопривоной трансмиссией и высоким клиренсом проще простого было преодолеть 200 км по снежнику» вдоль замерзшей р. Пинеги, чтобы где-то в глуши, затерявшейся в таежных лесах деревеньке Красная Горка увидеть развалины некогда преуспевающего Красногорского монастыря. {{person_146_Монастырь был основан в 1606 году преп. Макарием и до 1630-х назывался Черногорским монастырём. Наименование Красногорский монастырь получил от красивого вида, сообщенного этому месту трудом иноков. Особо часто монастырь любил посещать сосланный на житье в Пинегу князь Василий Васильевич Голицын, начальник Посольского приказа и фаворит царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра I. В 1689 году князь был «отрешен от всех должностей», лишен всех чинов и имений и с женою и детьми сослан в Каргополь, а затем был переведен на Пинегу. Скончался В.В. Голицын в 1714-м и был погребен в Красногорском монастыре. Могила находится «на южной стороне, аршинах в двух от церкви, накрыта небольшой плитою}} {{model_1764}} Вполне твердые позиции забронировал в сегменте в сегменте среднеразмерных переднеприводных SUV и Ford Kuga. Его доля на российском рынке сейчас составляет 9,1%. Автомобиль занимает высокое 4 место в общем рейтинге «единомышленников». В базовом переднеприводном исполнении «Куга» комплектуется 6-ступенчатой АКПП и 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», который среди равных имеет рекордный крутящий момент (240 Нм) и лоялен к потреблению 92-го бензина.В стандартное оснащение Kuga входят: электронная система курсовой устойчивости (ESC) c системой помощи при экстренном торможении (EBA), кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, 7 подушек безопасности, система MyKey, позволяющая с помощью программируемого ключа задавать ограничения при пользовании автомобилем другими водителями. Kuga неплохо адаптирован к российским условиям. В его арсенале – нужные «зимние» опции: электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей, подогрев руля и передних сидений, дополнительная шумоизоляция, 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. В ноябре 2017-го в оснащение версий Titanium и TitaniumPlus вошла система дистанционного запуска Ford Remote Start. {{person_147_Всего несколько километров вниз от Красной Горки, и путники делают остановку в Голубино. Стоит пройти 200 метров по пешеходной тропе от одноименной турбазы, и вы уже у входа в знаменитую пещеру «Голубинский провал», которая считается одной из крупнейших среди без малого сотни карстовых пещер региона, чья общая протяженность составляет 45 км. Данная карстовая полость была открыта спелеологами в 1967 году, состоит из нескольких крупных гротов, которые соединяются между собой длинными тоннелями (1,5 км). Круглый год здесь ледяные образования: снежные кристаллы, иней и натеки льда. Экскурсия по пещере крайне увлекательна, но требует хорошей физической подготовки и обязательной защитной экипировки, иначе без шишок на голове не обойтись}}В наступающем году Ford Sollers надеется увеличить долю в сегменте SUV на отечественном рынке. В компании не скрывают, что кроссоверы являются стратегически важным сегментом, а потому неизбежно развитие линейки SUV.Портрет покупателя «фордовских» вседорожниковExplorer: успешные мужчины (92%) в возрасте 35-50 лет, самодостаточные, семейные (в большинстве случаев есть семья, а также ребенок - один или два), с доходом 162 000 рублей. Любят когда автомобиль подчеркивает их статус, не гонятся за премиум-брендами, предпочитая рациональный выбор, зная цену качества, комфорта, технологий и надежности. Предыдущий автомобиль - класса SUV. Kuga: мужчины – 71%, женщины – 29%, преимущественно жители крупных городов в возрасте 35-50 лет. Семейные, не любят сидеть дома, важен успех, но не любят выставлять себя «напоказ». Используют автомобиль преимущественно для поездок по городу, увлекаются спортом, правда, зачастую в качестве зрителей. В автомобилях ценят, прежде всего, управляемость и репутацию бренда. {{person_144_Музей деревянного зодчества и народного искусства Северных районов России «Малые Корелы» — фактически единственное место, где можно окунуться в незабываемую атмосферу прежнего Севера. Мощная территория в 139,8 га включает в себя несколько секторов: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. Можно воочию увидеть, как и в чем жили предки нынешних архангелогородцев и сельчан, на чем передвигались, на кого охотились, во что верили. От областного центра музей расположен всего в 25 км}}

