На Крымский мост перестанут пускать «ГАЗели»
Движение автотранспорта по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста восстановили спустя почти два месяца после подрыва 8 октября. Владимир Путин проехал по переправе на «Мерседесе» 5 декабря. С чем связано новое ограничение не сообщается. Сейчас грузовики смогут пересечь Керченский пролив только на пароме.
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10.12.2022, 23:54
В ГИБДД назвали самые опасные автомобили при ДТП
Аналитики ГИБДД изучили статистику по тяжелым дорожным авариям и назвали марки автомобилей, в которых чаще всего гибнут люди или получают серьезные увечья. Самыми опасными для жизни признали автомобили Lada.Читать далее
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10.12.2022, 14:00
Фирма Abt подписала соглашение о сотрудничестве с Cupra, чтобы блеснуть в гонках Formula E
Бренд Cupra входит в гонки «Формулы E» через сотрудничество с Abt Sportsline. Однако это обязательство является лишь участием в качестве титульного спонсора.Читать далее
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10.12.2022, 10:00
Вы думаете, финны хорошо относятся к фотокамерам на своих дорогах? Как бы не так
Популярность автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушения Правил дорожного движения в Финляндии падает. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного изданием Iltalehti («Вечерняя газета»).Читать далее
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09.12.2022, 21:32
То ли автомобиль, то ли скутер приедет покорять сердца французов
В 2023 году на французском рынке стартуют продажи трехколесного электромобиля-скутера Carver. Уже озвучены тарифы и началась работа по созданию сети продаж нидерландского «трехколесника».Читать далее
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09.12.2022, 16:53
Во главе Tesla может встать китаец
Интересные новости пришли из Китая. Якобы Илон Маск согласился уйти с поста генерального директора Tesla и назначить своим преемником Тома Чжу Сяотуна, президента Tesla China.Читать далее
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09.12.2022, 16:20
В России начали чаще угонять автомобили такси: очередной дикий случай из Волгограда
«Выпил, угнал, арестован». Так озаглавили сообщение об очередном угоне такси в ГУ МВД по Волгоградской области. Полицейские задержали нетрезвого угонщика из Ставропольского края, устроившего массовую аварию.Читать далее
-
10.12.2022, 23:54
В ГИБДД назвали самые опасные автомобили при ДТП
Аналитики ГИБДД изучили статистику по тяжелым дорожным авариям и назвали марки автомобилей, в которых чаще всего гибнут люди или получают серьезные увечья. Самыми опасными для жизни признали автомобили Lada.Читать далее
-
10.12.2022, 14:00
Фирма Abt подписала соглашение о сотрудничестве с Cupra, чтобы блеснуть в гонках Formula E
Бренд Cupra входит в гонки «Формулы E» через сотрудничество с Abt Sportsline. Однако это обязательство является лишь участием в качестве титульного спонсора.Читать далее
-
10.12.2022, 10:00
Вы думаете, финны хорошо относятся к фотокамерам на своих дорогах? Как бы не так
Популярность автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушения Правил дорожного движения в Финляндии падает. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного изданием Iltalehti («Вечерняя газета»).Читать далее
-
09.12.2022, 21:32
То ли автомобиль, то ли скутер приедет покорять сердца французов
В 2023 году на французском рынке стартуют продажи трехколесного электромобиля-скутера Carver. Уже озвучены тарифы и началась работа по созданию сети продаж нидерландского «трехколесника».Читать далее
-
09.12.2022, 16:53
Во главе Tesla может встать китаец
Интересные новости пришли из Китая. Якобы Илон Маск согласился уйти с поста генерального директора Tesla и назначить своим преемником Тома Чжу Сяотуна, президента Tesla China.Читать далее
-
09.12.2022, 16:20
В России начали чаще угонять автомобили такси: очередной дикий случай из Волгограда
«Выпил, угнал, арестован». Так озаглавили сообщение об очередном угоне такси в ГУ МВД по Волгоградской области. Полицейские задержали нетрезвого угонщика из Ставропольского края, устроившего массовую аварию.Читать далее
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