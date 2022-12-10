На Крымский мост перестанут пускать «ГАЗели»

10.12.2022, 10:00

Вы думаете, финны хорошо относятся к фотокамерам на своих дорогах? Как бы не так

Популярность автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушения Правил дорожного движения в Финляндии падает. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного изданием Iltalehti («Вечерняя газета»).Читать далее