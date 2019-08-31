31 августа 2019, 08:53
На Кубани построят новую дорогу к Крымскому мосту
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Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Краснодарском крае проектируют новую автодорогу, которая разгрузит подступы к Крымскому мосту. Изначально планировали реконструировать трассы А-289 и А-290, но расчеты показали, что дешевле будет протянуть новую магистраль.
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Предлагается построить новое направление трассы А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк», переходящей в трассу А-290 «Новороссийск – Керчь»: от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до участка 73 – 100 км автодороги А-290. Как подсчитали авторы проекта, построить новую дорогу обойдется дешевле. Чтобы увеличить пропускную способность прежней трассы, необходимо расширить ее до шести полос. Кроме того, придется построить многочисленные обходы населенных пунктов, переложить коммуникации. Все это потребует огромных инвестиций и обойдется дороже, чем прокладка новой автомагистрали.
Сейчас ведется подготовка обоснования для финансирования, разрабатывается оптимальная трассировка. Минтранс держит координаты будущей магистрали в строжайшем секрете, чтобы избежать в будущем спекуляций земельными участками под строительство. Завершить работы планируют в 2022 году.
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