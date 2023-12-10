На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz

08.12.2023, 12:06

«Снежные» пункты Петербурга приняли в 20 раз больше снега, чем годом ранее

С начала зимнего сезона петербургские снегоприемные и снегоплавильные пункты приняли и утилизировали более полутысячи кубометров снега или в 20 раз больше, чем годом ранее.Читать далее