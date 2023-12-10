На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
На опубликованных фото с места аварии видно, что на данном участке дорога имеет плавный изгиб и нанесена сплошная разделительная полоса. Не исключено, что водитель большегруза отвлекся или машину занесло на мокрой дороге. В настоящее время идет проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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21.10.2021, 00:22
Что будет, если соединить узкий двор, машину и слабую женщину? (видео)
Настоящая маленькая трагедия разыгралась в одном из дворов города Октябрьский, что в Башкортостане. На камеру видеонаблюдения у подъезда попал инцидент, доказывающий к каким печальным последствиям может привести потеря самообладания.Читать далее
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18.09.2020, 09:51
Hyundai вернула к жизни Getz и Accent
Компания Hyundai начала продажи компактного хэтчбека Getz и седана Accent. Автомобили с такими именами появятся только на рынке Колумбии, в других странах Южной Америки они фигурируют под лаконичным индексом HB20.Читать далее
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10.12.2023, 18:52
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08.12.2023, 15:04
Штраф за превышение средней скорости вернется в 2024 году
Минтранс подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, которые вводят понятие «средняя скорость» и предусматривают штраф за ее превышение. Если нововведение утвердят, штрафовать водителей начнут уже в следующем году.Читать далее
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08.12.2023, 12:30
Почему зимой лучше отказаться от литых дисков: эксперты назвали три причины
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- 775 000 РHyundai Getz 2009 в Москве
- 615 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 598 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 445 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
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- 419 000 РHyundai Getz 2008 в Москве
- 655 000 РHyundai Getz 2008 в Москве
- 530 000 РHyundai Getz 2007 в Москве
- 619 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
- 599 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
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