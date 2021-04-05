На Кубе появился свой Lada Club: о русских автомобилях здесь заботятся, как о родных детях
Фото: Associated Press
В самом конце 2020 года 29-летний Карлос Родригес организовал Lada Cuba Club. Через четыре месяца в нем насчитывается уже порядка 140 автолюбителей. Как выяснил 110KM.RU, сам Карлос ездит на белой Lada 2106, которая на 7 лет его старше, и заботится о ней, как о собственном ребенке. Члены клуба встречаются, обмениваются опытом ремонта и, конечно, помогают друг другу, если машина сломалась в дороге. С запчастями сложно. Некоторые детали привозят знакомые и родственники в частном порядке, остальные приходится изготавливать самим.
В конце 1950-х годов Куба была одной из стран с наибольшим количеством автомобилей на душу населения. Подержанные величавые «Форды», «Понтиаки» и «Шевроле» до сих пор можно встретить на улицах Гаваны. Но кубинская революция и последовавшая за ней конфронтация с США повлекли за собой санкции и дефицит запчастей, а импорт американских автомобилей был полностью прекращен.
Первые «Лады» появились на Кубе в конце 1970-х годов. Официальной статистики нет, но по оценке экспертов на остров было ввезено порядка 80 – 100 тысяч автомобилей Lada. Одни машины отправлялись работать в такси, другие пополняли автопарки правительственных учреждений и партийных органов. Единичные экземпляры продавали частным лицам – передовикам производства или иным заслуженным гражданам.
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