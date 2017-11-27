27 ноября 2017, 12:09
На Кубе снова будут продавать «Лады»
«АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет на остров Свободы в январе 2018 года.
Ранее мы писали
«Кроссовая» версия универсала Lada Vesta нынче, пожалуй, самый обсуждаемый автомобиль на рынке. О нем говорят ...Читать далее
Поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии ВЭБ, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающим развитие экспортного партнерства отечественных производителей с зарубежными партнерами.
Рост экспортных продаж – одна из основных задач, которые Волжский автопроизводитель выделил в своем среднесрочном плане развития. Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из приоритетных экспортных рынков компании.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Lada Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
|ВАЗ Lada Largus Стандарт (5 мест) 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2017
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|2017
|Кузов
|седан
|универсал
|Количество дверей/мест
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|СУГ
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|106
|87
|Объем двигателя
|1596
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.1
|10.6
|Загородный цикл
|5.2
|6.7
|Смешанный цикл
|6.3
|8.2
|Топливо
|Газ (бензин)
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
Читайте по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
Одним нравится чёрное другим белое, одним квадратное другим круглое. Что тут сравнивать? Корейский фантик и постсоветский жигуль? Есть деньги и нравится цвет, покупай и катайся, получай удовольствие. Что за мода стала " муки выбора"? Слишком много стали обращать внимания на мнения в интернете. Думать ...
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное