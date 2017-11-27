27 ноября 2017, 12:09

На Кубе снова будут продавать «Лады»

«АвтоВАЗ» возобновляет поставки автомобилей в Республику Куба. Первая партия Lada Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет на остров Свободы в январе 2018 года.
^
На Кубе снова будут продавать «Лады» ВАЗ Lada Vesta, ВАЗ Lada Largus

Ранее мы писали
«Кроссовая» версия универсала Lada Vesta нынче, пожалуй, самый обсуждаемый автомобиль на рынке. О нем говорят ...
Читать далее
Машины будут использоваться местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями.

Поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии ВЭБ, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающим развитие экспортного партнерства отечественных производителей с зарубежными партнерами.

Рост экспортных продаж – одна из основных задач, которые Волжский автопроизводитель выделил в своем среднесрочном плане развития. Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из приоритетных экспортных рынков компании.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Lada Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MTВАЗ Lada Largus Стандарт (5 мест) 1.6 MT
Год выпуска, с2017 2015
Год выпуска, по2018 2017
Кузовседан универсал
Количество дверей/мест4/5 5/5
Тип двигателяСУГ бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин106 87
Объем двигателя1596 1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.1 10.6
Загородный цикл5.2 6.7
Смешанный цикл6.3 8.2
ТопливоГаз (бензин) АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Lada Лада Веста, Лада Ларгус

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
Одним нравится чёрное другим белое, одним квадратное другим круглое. Что тут сравнивать? Корейский фантик и постсоветский жигуль? Есть деньги и нравится цвет, покупай и катайся, получай удовольствие. Что за мода стала " муки выбора"? Слишком много стали обращать внимания на мнения в интернете. Думать ...
Степан
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Веста сама по себе в некоторых моментах лучше чем те же хундай солярис, киа рио. Насчет цены, согласен, "народным" этот авто не задумывался, но как импортозамещение вполне. Просто наши люди привыкли - лада среднее качество, ниже цена, и при очередной поломке думать "мол что от машины за такую цену еще ...
Григорий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ Автомудрость ВАЗ АвтоПитер ВАЗ Дизайн и тюнинг ВАЗ Новинки и концепт кары ВАЗ Новости и акции автосалонов ВАЗ Автосалоны и дилеры марки ВАЗ Аренда и прокат авто марки ВАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ
Главные материалы
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Что делать в дороге при признаках обморожения
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа ВАЗ Lada Vesta
Объявления о продаже ВАЗ Lada Vesta
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На Кубе снова будут продавать «Лады»
{{material_121837}}Машины будут использоваться местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями. Поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии ВЭБ, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающим развитие экспортного партнерства отечественных производителей с зарубежными партнерами. Рост экспортных продаж – одна из основных задач, которые Волжский автопроизводитель выделил в своем среднесрочном плане развития. Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из приоритетных экспортных рынков компании.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюмень Сургут Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG