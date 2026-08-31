Три тонны груза, 50 км за смену и неделя без подзарядки: чем впечатляет обновлённая электротележка КАМАЗа

На Кузнечном заводе КАМАЗа обновили электротележку для производственных нужд

На Кузнечном заводе КАМАЗа завершили проект по обновлению платформенной электротележки. Специалисты внедрили современные технологии управления и снизили энергопотребление, что может повлиять на эксплуатационные расходы. Какие изменения были внесены и что это значит для будущих проектов - объяснил эксперт. Мало кто знает, что такие решения часто игнорируют на других предприятиях.

На Кузнечном заводе КАМАЗа завершили проект по обновлению платформенной электротележки. Специалисты внедрили современные технологии управления и снизили энергопотребление, что может повлиять на эксплуатационные расходы. Какие изменения были внесены и что это значит для будущих проектов - объяснил эксперт. Мало кто знает, что такие решения часто игнорируют на других предприятиях.

В корпусе рубки металла Кузнечного завода КАМАЗа завершили работу над проектом, направленным на повышение эффективности эксплуатации электротележки. Как отмечают специалисты, основной задачей стало сокращение расхода электроэнергии и совершенствование системы управления транспортом. По словам заместителя начальника цеха по эксплуатации напольного транспорта Ильнара Ахиярова, реализованный кайдзен-проект позволил не только снизить энергозатраты, но и сделать управление тележкой более плавным и удобным для водителей.

Работы по модернизации стартовали в феврале текущего года. Электрики и слесари цеха ремонта и эксплуатации напольного транспорта (ЦРиЭНТ) полностью обновили платформенную электротележку ЕП-011. В первую очередь была демонтирована устаревшая реостатно-контакторная схема, которая включала группу реле и реостат - эти элементы часто выходили из строя и не подлежали ремонту. Вместо них установили современный бесконтактный блок управления, а напольную педаль «газа» заменили на подвесную, что повысило эргономику рабочего места.

Внешний вид электротележки также изменился: вместо привычного желтого цвета транспорт окрасили в ярко-красный, между фарами появилась эмблема КАМАЗа, а также надпись «Подменная». Для повышения комфорта водителей установили новые сиденья. В ближайших планах - монтаж ручного тормоза, что дополнительно повысит безопасность эксплуатации.

Обновленная тележка используется для перевозки штамповой оснастки внутри корпуса рубки металла и выезжает в штампово-инструментальный корпус. Грузоподъемность машины достигает трех тонн, а максимальная скорость - 22 км/ч. За одну смену транспорт способен преодолеть до 50 км, а одной зарядки аккумулятора хватает на неделю при стандартной нагрузке. Для работы на этом транспорте водители проходят обучение в учебном центре КАМАЗа - МЦПК.

По данным 110km.ru, после модернизации расход заряда аккумулятора снизился на 25-30%. Кроме того, электротележка стала более ремонтопригодной: теперь нет необходимости в ежеквартальном техническом обслуживании, так как отсутствуют элементы, склонные к перегоранию. Плавный запуск двигателя через новый блок управления предотвращает кипение электролита и разрушение пластин при пиковых нагрузках, что, по оценкам специалистов, продлевает срок службы батареи примерно на год.

Если Вы не знали, КАМАЗ - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей и спецтехники в России, основанный в 1969 году. Компания известна не только своими грузовиками, но и активным внедрением инноваций в производственные процессы. Заводы КАМАЗа расположены в Набережных Челнах, а продукция экспортируется в десятки стран. В последние годы предприятие активно развивает направление электротранспорта и автоматизации, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на мировом рынке. Модернизация электротележки - очередной шаг в этой стратегии, который может стать примером для других промышленных предприятий.