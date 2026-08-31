Три тонны груза, 50 км за смену и неделя без подзарядки: чем впечатляет обновлённая электротележка КАМАЗа

31 августа 2026, 13:16
На Кузнечном заводе КАМАЗа обновили электротележку для производственных нужд
На Кузнечном заводе КАМАЗа обновили электротележку для производственных нужд
На Кузнечном заводе КАМАЗа завершили проект по обновлению платформенной электротележки. Специалисты внедрили современные технологии управления и снизили энергопотребление, что может повлиять на эксплуатационные расходы. Какие изменения были внесены и что это значит для будущих проектов - объяснил эксперт. Мало кто знает, что такие решения часто игнорируют на других предприятиях.
В корпусе рубки металла Кузнечного завода КАМАЗа завершили работу над проектом, направленным на повышение эффективности эксплуатации электротележки. Как отмечают специалисты, основной задачей стало сокращение расхода электроэнергии и совершенствование системы управления транспортом. По словам заместителя начальника цеха по эксплуатации напольного транспорта Ильнара Ахиярова, реализованный кайдзен-проект позволил не только снизить энергозатраты, но и сделать управление тележкой более плавным и удобным для водителей.
Работы по модернизации стартовали в феврале текущего года. Электрики и слесари цеха ремонта и эксплуатации напольного транспорта (ЦРиЭНТ) полностью обновили платформенную электротележку ЕП-011. В первую очередь была демонтирована устаревшая реостатно-контакторная схема, которая включала группу реле и реостат - эти элементы часто выходили из строя и не подлежали ремонту. Вместо них установили современный бесконтактный блок управления, а напольную педаль «газа» заменили на подвесную, что повысило эргономику рабочего места.
Внешний вид электротележки также изменился: вместо привычного желтого цвета транспорт окрасили в ярко-красный, между фарами появилась эмблема КАМАЗа, а также надпись «Подменная». Для повышения комфорта водителей установили новые сиденья. В ближайших планах - монтаж ручного тормоза, что дополнительно повысит безопасность эксплуатации.
Обновленная тележка используется для перевозки штамповой оснастки внутри корпуса рубки металла и выезжает в штампово-инструментальный корпус. Грузоподъемность машины достигает трех тонн, а максимальная скорость - 22 км/ч. За одну смену транспорт способен преодолеть до 50 км, а одной зарядки аккумулятора хватает на неделю при стандартной нагрузке. Для работы на этом транспорте водители проходят обучение в учебном центре КАМАЗа - МЦПК.
По данным 110km.ru, после модернизации расход заряда аккумулятора снизился на 25-30%. Кроме того, электротележка стала более ремонтопригодной: теперь нет необходимости в ежеквартальном техническом обслуживании, так как отсутствуют элементы, склонные к перегоранию. Плавный запуск двигателя через новый блок управления предотвращает кипение электролита и разрушение пластин при пиковых нагрузках, что, по оценкам специалистов, продлевает срок службы батареи примерно на год.
Если Вы не знали, КАМАЗ - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей и спецтехники в России, основанный в 1969 году. Компания известна не только своими грузовиками, но и активным внедрением инноваций в производственные процессы. Заводы КАМАЗа расположены в Набережных Челнах, а продукция экспортируется в десятки стран. В последние годы предприятие активно развивает направление электротранспорта и автоматизации, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на мировом рынке. Модернизация электротележки - очередной шаг в этой стратегии, который может стать примером для других промышленных предприятий.
Похожие материалы KamAZ
-
31.08.2026, 15:23
Флагманский автодом Marathon Coach 1427: новые стандарты роскоши на колесах
Американский производитель Marathon Coach представил ультралюксовый автодом на базе шасси Prevost H3-45. Новинка выделяется не только техническими решениями, но и уровнем комфорта, который редко встречается даже в премиальных отелях. Что скрывается за ценником от 2,5 млн долларов и почему этот моторхоум уже называют эталоном в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:17
В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ
2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно. Читать далее
-
31.08.2026, 13:05
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO: особенности, кредитные условия и нюансы покупки
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO - эндуро-мотоцикл с мощным мотором и современными технологиями. Важно знать детали комплектации, условия доставки и нюансы обслуживания, чтобы сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
31.08.2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 09:54
В Нижнем Новгороде появится производство моторов и АКПП для новых Volga
В России готовят запуск собственного производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей Volga. Проект реализуют в Нижегородском автокластере, а старт намечен на 2028 год. Мало кто знает, что уровень локализации может достичь 80%, что способно изменить расстановку сил на рынке. Какие перспективы и вызовы ждут отечественный автопром - объясняем подробно.Читать далее
-
31.08.2026, 09:45
Редкий мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц: как экспериментальный транспорт изменил дворы СССР
В 1959 году на улицах советских городов появился необычный транспорт - мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц с цистерной. Мало кто знает, что этот аппарат был не просто экспериментом, а настоящим символом перемен в городской логистике. Почему именно сейчас интерес к таким машинам вновь растет, и какие детали скрывает история этого артефакта - рассказываем в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 09:17
Контроль прицепов на дорогах ужесточился: что теперь проверяют инспекторы
Владельцы прицепов все чаще сталкиваются с ужесточением контроля на дорогах: инспекторы стали внимательнее относиться к документам, техническому состоянию и соответствию прицепа требованиям. Это влияет на подготовку к поездкам и может привести к штрафам даже за мелкие недочеты.Читать далее
-
31.08.2026, 09:09
Lada Azimut: почти тысяча новых деталей и рекордные тесты перед стартом
АвтоВАЗ завершил подготовку новой модели. Проведено более 7000 испытаний. Внедрено почти тысяча новых компонентов. Ожидается запуск производства в ближайшее время.Читать далее
-
31.08.2026, 06:29
Changan Peak View: автодом с 4WD и мощным мотором для российских дорог
Changan Peak View выходит на рынок с бензиновым двигателем 2.0 л, полным приводом и расширенным набором оборудования для автономных поездок. Модель ориентирована на тех, кто ценит мобильность и современные технологии в автодомах.Читать далее
-
31.08.2026, 03:24
Ирбитский завод в 2026: как изменилось производство мотоциклов «Урал» и что происходит с ценами
Ирбитский мотоциклетный завод продолжает выпускать мотоциклы «Урал», несмотря на сокращение производства, перенос сборки за границу и рост цен. В 2026 году предприятие предлагает новые модели и ограниченные серии, а российский рынок сталкивается с уникальными условиями покупки.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
31.08.2026, 15:23
Флагманский автодом Marathon Coach 1427: новые стандарты роскоши на колесах
Американский производитель Marathon Coach представил ультралюксовый автодом на базе шасси Prevost H3-45. Новинка выделяется не только техническими решениями, но и уровнем комфорта, который редко встречается даже в премиальных отелях. Что скрывается за ценником от 2,5 млн долларов и почему этот моторхоум уже называют эталоном в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:17
В Петербурге запускают крупнейший зарядный хаб для электромобилей в СНГ
2 сентября в Санкт-Петербурге стартует работа самого масштабного зарядного хаба для электрокаров в России и СНГ. Мало кто знает, что проект способен изменить привычную инфраструктуру для владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Какие возможности открывает новая площадка, что отличает ее от других, и почему запуск именно сейчас так важен - объясняем подробно. Читать далее
-
31.08.2026, 13:05
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO: особенности, кредитные условия и нюансы покупки
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO - эндуро-мотоцикл с мощным мотором и современными технологиями. Важно знать детали комплектации, условия доставки и нюансы обслуживания, чтобы сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
31.08.2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 09:54
В Нижнем Новгороде появится производство моторов и АКПП для новых Volga
В России готовят запуск собственного производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей Volga. Проект реализуют в Нижегородском автокластере, а старт намечен на 2028 год. Мало кто знает, что уровень локализации может достичь 80%, что способно изменить расстановку сил на рынке. Какие перспективы и вызовы ждут отечественный автопром - объясняем подробно.Читать далее
-
31.08.2026, 09:45
Редкий мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц: как экспериментальный транспорт изменил дворы СССР
В 1959 году на улицах советских городов появился необычный транспорт - мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц с цистерной. Мало кто знает, что этот аппарат был не просто экспериментом, а настоящим символом перемен в городской логистике. Почему именно сейчас интерес к таким машинам вновь растет, и какие детали скрывает история этого артефакта - рассказываем в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 09:17
Контроль прицепов на дорогах ужесточился: что теперь проверяют инспекторы
Владельцы прицепов все чаще сталкиваются с ужесточением контроля на дорогах: инспекторы стали внимательнее относиться к документам, техническому состоянию и соответствию прицепа требованиям. Это влияет на подготовку к поездкам и может привести к штрафам даже за мелкие недочеты.Читать далее
-
31.08.2026, 09:09
Lada Azimut: почти тысяча новых деталей и рекордные тесты перед стартом
АвтоВАЗ завершил подготовку новой модели. Проведено более 7000 испытаний. Внедрено почти тысяча новых компонентов. Ожидается запуск производства в ближайшее время.Читать далее
-
31.08.2026, 06:29
Changan Peak View: автодом с 4WD и мощным мотором для российских дорог
Changan Peak View выходит на рынок с бензиновым двигателем 2.0 л, полным приводом и расширенным набором оборудования для автономных поездок. Модель ориентирована на тех, кто ценит мобильность и современные технологии в автодомах.Читать далее
-
31.08.2026, 03:24
Ирбитский завод в 2026: как изменилось производство мотоциклов «Урал» и что происходит с ценами
Ирбитский мотоциклетный завод продолжает выпускать мотоциклы «Урал», несмотря на сокращение производства, перенос сборки за границу и рост цен. В 2026 году предприятие предлагает новые модели и ограниченные серии, а российский рынок сталкивается с уникальными условиями покупки.Читать далее