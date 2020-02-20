20 февраля 2020, 09:18
На Lada Granta начали ставить более мощный двигатель
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Фото: АвтоВАЗ
Компания «Супер-Авто» из Тольятти, дочернее предприятие АвтоВАЗа, начала принимать заказы на автомобили семейства Lada Granta с 1,8-литровым мотором мощностью 117 лошадиных сил.
Фото: "Супер-Авто"
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Как рассказали «Российской газете» представители «Супер-Авто», доработки сводятся к установке новой шатунно-поршневой группы. Таким образом, увеличение рабочего объема связано не с расточкой цилиндров, а с увеличением хода поршней, за счет увеличенного радиуса кривошипа коленчатого вала. Подобное вмешательство в конструкцию никак не сказывается на ресурсе двигателя или расходе топлива, зато динамика машины приятно удивляет.
Сейчас в «Супер-Авто» можно заказать Lada Granta с 16-клапанным мотором в любой комплектации и в любом кузове: седан, хэтчбек, лифтбек или универсал. Единственный нюанс – новый мотор сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Разница в цене по сравнению с аналогичной по оснащению заводской машиной составляет 35 тысяч рублей. Чтобы оформить заказ, достаточно внести предоплату в размере 100 тысяч рублей. Срок изготовления – 5 дней.
В дальнейшем по аналогичной схеме могут доработать и 8-клапанный 1,6-литровый «вазовский» агрегат, который сейчас стандартно выдает всего 87 сил. Кроме того, изучается вопрос о поставках 117-сильных Lada Granta от «Супер-Авто» официальным дилерам Lada.
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