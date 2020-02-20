Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 февраля 2020, 09:18

На Lada Granta начали ставить более мощный двигатель

  • 1224
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
Компания «Супер-Авто» из Тольятти, дочернее предприятие АвтоВАЗа, начала принимать заказы на автомобили семейства Lada Granta с 1,8-литровым мотором мощностью 117 лошадиных сил.
На Lada Granta начали ставить более мощный двигатель

Фото: "Супер-Авто"

Ранее мы писали
В Сети обсудили один пост, иллюстрацией к которому послужил вазовский конвейер образца далекого советского ...
Читать далее
Заводским Lada Granta положен максимум 106-сильный агрегат. Специалисты «Супер-Авто» берутся переоборудовать автомобили, увеличив объем и отдачу стандартного двигателя. 16-клапанный мотор с «безвтыковыми» поршнями рабочим объёмом 1,8 литра выдает 117 сил при 5 800 об/мин, а максимальный крутящий момент равен 164 Нм при 4 200 об/мин.

Как рассказали «Российской газете» представители «Супер-Авто», доработки сводятся к установке новой шатунно-поршневой группы. Таким образом, увеличение рабочего объема связано не с расточкой цилиндров, а с увеличением хода поршней, за счет увеличенного радиуса кривошипа коленчатого вала. Подобное вмешательство в конструкцию никак не сказывается на ресурсе двигателя или расходе топлива, зато динамика машины приятно удивляет.

Сейчас в «Супер-Авто» можно заказать Lada Granta с 16-клапанным мотором в любой комплектации и в любом кузове: седан, хэтчбек, лифтбек или универсал. Единственный нюанс – новый мотор сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Разница в цене по сравнению с аналогичной по оснащению заводской машиной составляет 35 тысяч рублей. Чтобы оформить заказ, достаточно внести предоплату в размере 100 тысяч рублей. Срок изготовления – 5 дней.

В дальнейшем по аналогичной схеме могут доработать и 8-клапанный 1,6-литровый «вазовский» агрегат, который сейчас стандартно выдает всего 87 сил. Кроме того, изучается вопрос о поставках 117-сильных Lada Granta от «Супер-Авто» официальным дилерам Lada.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Granta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Granta
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На Lada Granta начали ставить более мощный двигатель
{{material_128874}}Заводским Lada Granta положен максимум 106-сильный агрегат. Специалисты «Супер-Авто» берутся переоборудовать автомобили, увеличив объем и отдачу стандартного двигателя. 16-клапанный мотор с «безвтыковыми» поршнями рабочим объёмом 1,8 литра выдает 117 сил при 5 800 об/мин, а максимальный крутящий момент равен 164 Нм при 4 200 об/мин.Как рассказали «Российской газете» представители «Супер-Авто», доработки сводятся к установке новой шатунно-поршневой группы. Таким образом, увеличение рабочего объема связано не с расточкой цилиндров, а с увеличением хода поршней, за счет увеличенного радиуса кривошипа коленчатого вала. Подобное вмешательство в конструкцию никак не сказывается на ресурсе двигателя или расходе топлива, зато динамика машины приятно удивляет.Сейчас в «Супер-Авто» можно заказать Lada Granta с 16-клапанным мотором в любой комплектации и в любом кузове: седан, хэтчбек, лифтбек или универсал. Единственный нюанс – новый мотор сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Разница в цене по сравнению с аналогичной по оснащению заводской машиной составляет 35 тысяч рублей. Чтобы оформить заказ, достаточно внести предоплату в размере 100 тысяч рублей. Срок изготовления – 5 дней.В дальнейшем по аналогичной схеме могут доработать и 8-клапанный 1,6-литровый «вазовский» агрегат, который сейчас стандартно выдает всего 87 сил. Кроме того, изучается вопрос о поставках 117-сильных Lada Granta от «Супер-Авто» официальным дилерам Lada.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тверь Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться