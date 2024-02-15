На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
В ближайших планах АвтоВАЗа вернуть в комплектацию Niva Travel подушки безопасности. Как рассказал на прошлой неделе глава предприятия Максим Соколов, работы в этом направлении и испытания автомобилей находятся в активной фазе.
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13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
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21.12.2023, 06:51
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10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
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