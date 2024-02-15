На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция

13.02.2024, 00:08

Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым

АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее