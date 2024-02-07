На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз

Ранее мы писали Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время ... Читать далее

За последнюю пару месяцев на АвтоВАЗе собрали порядка 20 тысяч серьезно «упрощенных» седанов Lada Vesta, которые лишились целого комплекта полезных и приятных опций. У дилеров такие машины особым спросом не пользовались. Ожидалось, что возобновить сборку полноценных комплектаций удастся в районе 20 февраля, но перезапуск произошел на две недели раньше.

Со вторника, 7 февраля, с конвейера начали сходить седаны Lada Vesta, оснащенные подушкой безопасности и мультифункциональным рулевым колесом. Другие недостающие опции, такие как, подогрев сидений, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, центральный подлокотник, вернулись в оснащение еще раньше.

Но и это не всё. По информации публика Avtograd news в социальной сети Вконтакте, через пару месяцев поклонников Lada Vesta ожидает очередной сюрприз, по всей видимости, приятный. Никаких намеков инсайдеры не дали, но вариантов масса – от системы ESP до 1,8-литрового двигателя и автоматической коробки передач.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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