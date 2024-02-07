На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
Со вторника, 7 февраля, с конвейера начали сходить седаны Lada Vesta, оснащенные подушкой безопасности и мультифункциональным рулевым колесом. Другие недостающие опции, такие как, подогрев сидений, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, центральный подлокотник, вернулись в оснащение еще раньше.
Но и это не всё. По информации публика Avtograd news в социальной сети Вконтакте, через пару месяцев поклонников Lada Vesta ожидает очередной сюрприз, по всей видимости, приятный. Никаких намеков инсайдеры не дали, но вариантов масса – от системы ESP до 1,8-литрового двигателя и автоматической коробки передач.
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Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
-
01.02.2024, 22:57
Lada распродает машины с огромными скидками. Две схемы
АвтоВАЗ объявил о старте акции «Беззаботная зима», в рамках которой можно приобрести новый автомобиль с внушительной скидкой. Акция распространяется на все автомобили семейства Lada Vesta, даже топовые комплектации Sportline.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
31.01.2024, 17:05
Депутат Госдумы поделился впечатлениями от Lada Vesta. Только два недостатка
В соответствии с поручением президента, в автопарке Госдумы иномарки начали постепенно заменять отечественными автомобилями. Депутаты уже получили возможность лично оценить достоинства и недостатки российских машин.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
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