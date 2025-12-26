Владельцы Lada Vesta получили доступ к классическому японскому автомату – что изменилось

26 декабря 2025, 12:49
На Lada Vesta умельцы начали ставить 6-ступенчатый автомат Aisin
В России появилась возможность установить 6-ступенчатую АКП Aisin на Lada Vesta. Новая трансмиссия обещает тишину и лучшую динамику. Владельцы отмечают перемены в поведении машины. Подробности о доработке и ее особенностях – в нашем материале.
В российском автосообществе появилась новая тенденция: владельцы Lada Vesta начали устанавливать на свои автомобили классическую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin. Как сообщает «Российская Газета», подобная доработка стала возможной благодаря усилиям независимых специалистов, которые адаптировали японскую трансмиссию для отечественной модели с мотором 1,8 литра.
Ранее на автомобилях Lada автоматические коробки встречались нечасто. Завод предлагал только 4-ступенчатую Jatco для Granta, а в мастерских устанавливали в основном старые ниссановские автоматы. Теперь же речь идет о современной 6-ступенчатой АКПП Aisin TF-70SC, которая ранее использовалась на европейских моделях Peugeot, Citroen и Fiat. Эта коробка рассчитана на переднеприводные автомобили с двигателями до 2 литров и моментом до 300 Нм.
Процесс установки занимает около четырех дней и требует серьезной технической подготовки. По словам одного из первых владельцев, решившихся на такую модернизацию, стоимость работ и комплектующих составила примерно 170 тысяч рублей. В результате автомобиль получил более плавную и предсказуемую работу силового агрегата, снизился уровень шума, а динамика разгона заметно улучшилась.
Интеграция новой трансмиссии прошла без серьезных проблем. Специалисты отмечают, что коробка Aisin хорошо сочетается с двигателем Lada Vesta, обеспечивая комфортное переключение передач и уверенное поведение на трассе. Однако есть и нюансы: автоматическая коробка тяжелее механической, из-за чего увеличилась масса автомобиля. Это потребовало дополнительной настройки света и повлияло на развесовку, а на заснеженных дорогах проходимость стала чуть хуже.
Компания, занимавшаяся установкой, предоставила гарантию на силовой агрегат сроком на два года. Такой подход внушает доверие и говорит о серьезности доработки. Важно отметить, что на данный момент АвтоВАЗ не предлагает классических гидроавтоматов для своих моделей. В линейке присутствуют только механические коробки и вариатор. На презентации Lada Azimut был анонсирован новый турбомотор с автоматом, но его появление на рынке ожидается не сразу.
Таким образом, энтузиасты нашли способ сделать Lada Vesta более современной и комфортной для повседневной езды. Новая трансмиссия открывает дополнительные возможности для тех, кто ценит удобство и надежность классических автоматов. Остается только ждать, появится ли подобное решение в заводской комплектации или останется уделом индивидуальных проектов.
