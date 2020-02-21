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21 февраля 2020, 13:26

На Lada Xray Cross проверят провода

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Компания АвтоВАЗ разослала официальным дилерам Lada предписание. В соответствии с документом необходимо проверить жгут проводов приборной панели на 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray Cross. Существует риск, что он может перетереться о рулевой вал.
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Предписание, разосланное АвтоВАЗом дилерам Lada, оказалось в распоряжении редакции портала «Лада.Онлайн». В документе говорится о необходимости проверить фиксацию жгута проводов приборной панели. Это требуется сделать, чтобы исключить перетирание жгута валом руля. 

Неисправность заподозрили у вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross, отгруженных дилерам в период с 18 сентября 2019 года по 6 февраля 2020 года. В прилагаемом к предписанию списке VIN-номеров значится 1 154 автомобиля. В соответствии с инструкцией специалисты сервиса осмотрят отвод жгута проводов и проверят надежность его фиксации в верхней точке.

Ранее дилеры уже получали похожие предписания о риске перетирания проводов о кромку аккумулятора, перетирания шланга радиатора охлаждения о жгут проводов, а также о возможности появления коррозии на капоте. Обычно отзывные кампании через Росстандарт не объявляются. Выявленные проблемы устраняют дилеры по мере появления автомобилей на территории автоцентров: при прохождении планового ТО или ремонте.


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Отзывы по теме
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
Глеб
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
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На Lada Xray Cross проверят провода
{{material_127589}}Предписание, разосланное АвтоВАЗом дилерам Lada, оказалось в распоряжении редакции портала «Лада.Онлайн». В документе говорится о необходимости проверить фиксацию жгута проводов приборной панели. Это требуется сделать, чтобы исключить перетирание жгута валом руля. Неисправность заподозрили у вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross, отгруженных дилерам в период с 18 сентября 2019 года по 6 февраля 2020 года. В прилагаемом к предписанию списке VIN-номеров значится 1 154 автомобиля. В соответствии с инструкцией специалисты сервиса осмотрят отвод жгута проводов и проверят надежность его фиксации в верхней точке.Ранее дилеры уже получали похожие предписания о риске перетирания проводов о кромку аккумулятора, перетирания шланга радиатора охлаждения о жгут проводов, а также о возможности появления коррозии на капоте. Обычно отзывные кампании через Росстандарт не объявляются. Выявленные проблемы устраняют дилеры по мере появления автомобилей на территории автоцентров: при прохождении планового ТО или ремонте.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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