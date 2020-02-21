21 февраля 2020, 13:26
На Lada Xray Cross проверят провода
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Компания АвтоВАЗ разослала официальным дилерам Lada предписание. В соответствии с документом необходимо проверить жгут проводов приборной панели на 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray Cross. Существует риск, что он может перетереться о рулевой вал.
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Неисправность заподозрили у вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross, отгруженных дилерам в период с 18 сентября 2019 года по 6 февраля 2020 года. В прилагаемом к предписанию списке VIN-номеров значится 1 154 автомобиля. В соответствии с инструкцией специалисты сервиса осмотрят отвод жгута проводов и проверят надежность его фиксации в верхней точке.
Ранее дилеры уже получали похожие предписания о риске перетирания проводов о кромку аккумулятора, перетирания шланга радиатора охлаждения о жгут проводов, а также о возможности появления коррозии на капоте. Обычно отзывные кампании через Росстандарт не объявляются. Выявленные проблемы устраняют дилеры по мере появления автомобилей на территории автоцентров: при прохождении планового ТО или ремонте.
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