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18 октября 2019, 14:59

На «Ларгусах» проверят, не забыли ли поставить динамики

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Фото: АвтоВАЗ
Стало известно об одной из самых необычных сервисных кампаний. АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание, с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях у почти 700 автомобилей Lada Largus.
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АвтоВАЗ разослал официальным дилерам предписание проверить проводку и при необходимости доработать ее. Как ...
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Документ оказался в распоряжении портала «Лада.Онлайн». Согласно предписанию, если какой-нибудь Lada Largus из списка находится на территории дилерского центра, то необходимо проверить, установлены ли громкоговорители задних дверей. Всего в списке 689 автомобилей, которые были отгружены дилерам в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года. Если динамиков на месте не обнаружится, их следует установить.

Как пояснил руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский, скорее всего, все динамики установлены верно, просто в компании хотят лишний раз подстраховаться и все перепроверить. В определенный день на сборочной линии потенциально мог произойти сбой при комплектации автомобилей, поскольку разным версиям Largus положено разное количество динамиков.

В начале недели АвтоВАЗ разослал дилерам предписание проверить проводку у автомобилей Lada Vesta и при необходимости доработать ее. У некоторых из 6 212 машин термоусадочная трубка могла попасть на рабочую поверхность контактов жгута проводов аккумулятора, стартера или генератора.

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Форум ВАЗ Lada Largus
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dimka1992
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Виктор
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На «Ларгусах» проверят, не забыли ли поставить динамики
{{material_127838}}Документ оказался в распоряжении портала «Лада.Онлайн». Согласно предписанию, если какой-нибудь Lada Largus из списка находится на территории дилерского центра, то необходимо проверить, установлены ли громкоговорители задних дверей. Всего в списке 689 автомобилей, которые были отгружены дилерам в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года. Если динамиков на месте не обнаружится, их следует установить.Как пояснил руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский, скорее всего, все динамики установлены верно, просто в компании хотят лишний раз подстраховаться и все перепроверить. В определенный день на сборочной линии потенциально мог произойти сбой при комплектации автомобилей, поскольку разным версиям Largus положено разное количество динамиков.В начале недели АвтоВАЗ разослал дилерам предписание проверить проводку у автомобилей Lada Vesta и при необходимости доработать ее. У некоторых из 6 212 машин термоусадочная трубка могла попасть на рабочую поверхность контактов жгута проводов аккумулятора, стартера или генератора.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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