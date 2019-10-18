18 октября 2019, 14:59
На «Ларгусах» проверят, не забыли ли поставить динамики
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Фото: АвтоВАЗ
Стало известно об одной из самых необычных сервисных кампаний. АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание, с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях у почти 700 автомобилей Lada Largus.
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АвтоВАЗ разослал официальным дилерам предписание проверить проводку и при необходимости доработать ее. Как ...Читать далее
Как пояснил руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский, скорее всего, все динамики установлены верно, просто в компании хотят лишний раз подстраховаться и все перепроверить. В определенный день на сборочной линии потенциально мог произойти сбой при комплектации автомобилей, поскольку разным версиям Largus положено разное количество динамиков.
В начале недели АвтоВАЗ разослал дилерам предписание проверить проводку у автомобилей Lada Vesta и при необходимости доработать ее. У некоторых из 6 212 машин термоусадочная трубка могла попасть на рабочую поверхность контактов жгута проводов аккумулятора, стартера или генератора.
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Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
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