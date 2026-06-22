Более 100 тысяч квадратов нового асфальта: на Ленинградском шоссе стартует капитальный ремонт

22 июня 2026, 08:26
На Ленинградском шоссе в Москве стартует масштабный ремонт дорожного покрытия
На Ленинградском шоссе в Москве стартует масштабный ремонт дорожного покрытия
В Москве приступают к обновлению участка Ленинградского шоссе длиной более двух километров. Работы затронут важную транспортную артерию, где интенсивное движение привело к появлению колейности. Почему решили ремонтировать именно сейчас, какие изменения ждут водителей и что это значит для безопасности - разбираемся в деталях.
Водителей Москвы ждет заметное изменение на одном из ключевых направлений города - на Ленинградском шоссе начинается капитальный ремонт дорожного полотна. Этот участок ежедневно испытывает серьезную нагрузку из-за плотного транспортного потока, и появление колейности стало не только неудобством, но и фактором риска для безопасности движения. По информации «Российская Газета», обновление коснется отрезка между Ленинградским тоннелем и 2-м Ленинградским путепроводом, протяженностью более двух километров.
Работы включают замену свыше 100 тысяч квадратных метров асфальта. Как пояснил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, последний раз покрытие здесь меняли в 2021 году, и хотя гарантийный срок составлял три года, асфальт выдержал испытание временем и интенсивным движением дольше, чем ожидалось. Однако из-за постоянной нагрузки и образования колейности, которая мешает водителям и может привести к аварийным ситуациям, было принято решение о срочном ремонте.
Особое внимание уделяется тому, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов: основные работы будут вестись преимущественно ночью, когда поток машин снижается. Такой подход позволяет не только ускорить процесс, но и снизить вероятность пробок в дневное время. По словам Петра Бирюкова, именно интенсивное движение и постоянные нагрузки стали главной причиной появления колейности, а значит, и необходимости обновления покрытия.
Интересно, что подобные проблемы с износом дорожного полотна характерны для многих крупных городов России, где транспортная инфраструктура испытывает серьезные испытания. Важно отметить, что своевременный ремонт позволяет не только повысить комфорт, но и снизить риск ДТП. Кстати, в других регионах страны водители сталкиваются с похожими трудностями: например, как показал опыт автопутешественника, который на старом ВАЗ-2107 проехал через семь стран, состояние дорог часто становится решающим фактором для безопасности и комфорта поездки - подробнее об этом можно узнать в материале о дальнем путешествии на «Жигулях».
Для справки: Ленинградское шоссе - одна из важнейших магистралей столицы, соединяющая центр города с северными районами и выездом на федеральные трассы. По данным городских властей, регулярное обновление покрытия на таких участках позволяет продлить срок службы дороги и снизить расходы на аварийный ремонт в будущем. В ближайшие недели автомобилистам стоит быть внимательнее на этом участке и учитывать возможные ограничения движения.
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