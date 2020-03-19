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19 марта 2020, 00:52

На Lexus нанесли «татуировки» сусальным золотом в виде карпов кои

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Фото: tarantas.news
Кроссовер Lexus UX получил эксклюзивный раскрас от известного лондонского тату-мастера Клаудии Де Сабе. На кузове изображены традиционные для Японии узоры в виде карпов кои. Это первый в мире татуированный автомобиль.
На Lexus нанесли татуировки сусальным золотом в виде карпов кои

Фото: tarantas.news

Компания Lexus совместно с тату-мастером Клаудией Де Сабе представили первый в мире татуированный автомобиль. Для того, чтобы украсить субкомпактный кроссовер UX, потребовалось шесть месяцев.

В качестве натурщика выступил кроссовер Lexus UX белого цвета. Узор создавался на кузове с помощью специального сверла, похожего на бормашину зубного врача. Сначала наносились эскизы, потом цвета, финальным штрихом стало сусальное золото. Клаудия проводила все работы вручную. Топовый слой состоял из лака.

В японской культуре карпы кои символизируют удачу и настойчивость в достижении целей. Таким образом Lexus почтил мастеров-такуми, с которыми компания работает на протяжении многих лет. Например, мастера-такуми изготавливали элементы декора для седана LS. Они вручную обрабатывали и полировали решетку радиатора, выполненную как единая деталь с пятью тысячами изгибов, создали резные стеклянные панели Kiriko для украшения дверей.

В Японии «такуми» называют людей, которые совершенствовали свои навыки в течение многих лет и достигли вершин мастерства в своей профессии.

Посмотрите, как мастерски Клаудия выполняет работу. Как отметила татуировщица, при создании татуировок между телом человека и кузовом автомобиля есть что-то общее.

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На Lexus нанесли «татуировки» сусальным золотом в виде карпов кои
Компания Lexus совместно с тату-мастером Клаудией Де Сабе представили первый в мире татуированный автомобиль. Для того, чтобы украсить субкомпактный кроссовер UX, потребовалось шесть месяцев.В качестве натурщика выступил кроссовер Lexus UX белого цвета. Узор создавался на кузове с помощью специального сверла, похожего на бормашину зубного врача. Сначала наносились эскизы, потом цвета, финальным штрихом стало сусальное золото. Клаудия проводила все работы вручную. Топовый слой состоял из лака.В японской культуре карпы кои символизируют удачу и настойчивость в достижении целей. Таким образом Lexus почтил мастеров-такуми, с которыми компания работает на протяжении многих лет. Например, мастера-такуми изготавливали элементы декора для седана LS. Они вручную обрабатывали и полировали решетку радиатора, выполненную как единая деталь с пятью тысячами изгибов, создали резные стеклянные панели Kiriko для украшения дверей.В Японии «такуми» называют людей, которые совершенствовали свои навыки в течение многих лет и достигли вершин мастерства в своей профессии.Посмотрите, как мастерски Клаудия выполняет работу. Как отметила татуировщица, при создании татуировок между телом человека и кузовом автомобиля есть что-то общее.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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