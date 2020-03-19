19 марта 2020, 00:52
На Lexus нанесли «татуировки» сусальным золотом в виде карпов кои
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Фото: tarantas.news
Кроссовер Lexus UX получил эксклюзивный раскрас от известного лондонского тату-мастера Клаудии Де Сабе. На кузове изображены традиционные для Японии узоры в виде карпов кои. Это первый в мире татуированный автомобиль.
Фото: tarantas.news
Компания Lexus совместно с тату-мастером Клаудией Де Сабе представили первый в мире татуированный автомобиль. Для того, чтобы украсить субкомпактный кроссовер UX, потребовалось шесть месяцев.
В качестве натурщика выступил кроссовер Lexus UX белого цвета. Узор создавался на кузове с помощью специального сверла, похожего на бормашину зубного врача. Сначала наносились эскизы, потом цвета, финальным штрихом стало сусальное золото. Клаудия проводила все работы вручную. Топовый слой состоял из лака.
В японской культуре карпы кои символизируют удачу и настойчивость в достижении целей. Таким образом Lexus почтил мастеров-такуми, с которыми компания работает на протяжении многих лет. Например, мастера-такуми изготавливали элементы декора для седана LS. Они вручную обрабатывали и полировали решетку радиатора, выполненную как единая деталь с пятью тысячами изгибов, создали резные стеклянные панели Kiriko для украшения дверей.
В Японии «такуми» называют людей, которые совершенствовали свои навыки в течение многих лет и достигли вершин мастерства в своей профессии.
Посмотрите, как мастерски Клаудия выполняет работу. Как отметила татуировщица, при создании татуировок между телом человека и кузовом автомобиля есть что-то общее.
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