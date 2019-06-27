27 июня 2019, 00:54

На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей

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Премьер Медведев провел в подмосковных Горках встречу с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Тема для обсуждения созвучна положению дел на отечественном автомобильном рынке - продление действия программ льготного автокредитования и льготного автолизинга.
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей

Глав правительства отметил, что в стране успешно и не первый год работает ряд программ, которые направлены на стимулирование продаж российских автомобилей.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ « Данные программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Неплохо себя зарекомендовали предложения по лизингу автомобилей »
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ

В свою очередь, г-н Мантуров согласился, что программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также лизинг легковых и грузовых автомобилей пользуются среди россиян повышенным спросом. По его словам, на текущий год под стимулирующие программы было выделено 10,4 млрд рублей.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ « Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах. В январе 2019-го дали возможность предприятиям автопрома реализовать складские остатки прошлого года. С февраля запустили льготный лизинг. С марта добавили программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». На прошлой неделе завершили полностью выборку всех средств на этот период »
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ

Глава Минпромторга предложил возобновить работу указанных программ с 1 июля 2019 года. По его словам, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях. В свою очередь бизнес также сможет на льготных условиях получить автомобили по лизинговых схемам.

Дмитрий Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей. Из них, как уточнил Денис Мантуров, 6 млрд рублей пойдет на льготное кредитование и 4 млрд - на программу льготного лизинга.

Признаться, решения важные и своевременные. Российский автомобильный рынок не первый месяц демонстрирует отрицательную динамику продаж. Напомним, что по итогам мая 2019-го, рынок просел почти на 7%, а за период с января по май т.г. включительно падение составило 2,2%.

На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
В некоторой степени подфартило ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Ему в свое время присвоен особый налоговый статус, который, как подчеркнул врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, позволит автозаводу в Каменке и дальше развивать производство.

Напомним, что в декабре прошлого года г-н Беглов и генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэк подписали специальный инвестиционный контракт о дальнейшей локализации автомобильного производства, в рамках которого предприятию устанавливаются нулевые ставки налога на движимое имущество и налога на прибыль, а также возмещается утилизационный сбор.

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга « Мы преследуем амбициозную цель – в течение ближайших 3-4 года повысить уровень средней зарплаты по городу до 100 тыс. рублей. Правительство Санкт-Петербурга будет и впредь поддерживать высокотехнологичные производства с высокооплачиваемыми рабочими местами »
Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга

На ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» трудоустроено более 2000 сотрудников со средней заработной платой, существенно превышающей средние показатели по экономике города. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом Hyundai намерена построить в период до 2027 года завод по производству комплектующих.


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На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
Глав правительства отметил, что в стране успешно и не первый год работает ряд программ, которые направлены на стимулирование продаж российских автомобилей.{{person_93_Данные программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Неплохо себя зарекомендовали предложения по лизингу автомобилей}}В свою очередь, г-н Мантуров согласился, что программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также лизинг легковых и грузовых автомобилей пользуются среди россиян повышенным спросом. По его словам, на текущий год под стимулирующие программы было выделено 10,4 млрд рублей. {{person_97_Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах. В январе 2019-го дали возможность предприятиям автопрома реализовать складские остатки прошлого года. С февраля запустили льготный лизинг. С марта добавили программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». На прошлой неделе завершили полностью выборку всех средств на этот период}}Глава Минпромторга предложил возобновить работу указанных программ с 1 июля 2019 года. По его словам, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях. В свою очередь бизнес также сможет на льготных условиях получить автомобили по лизинговых схемам. Дмитрий Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей. Из них, как уточнил Денис Мантуров, 6 млрд рублей пойдет на льготное кредитование и 4 млрд - на программу льготного лизинга.Признаться, решения важные и своевременные. Российский автомобильный рынок не первый месяц демонстрирует отрицательную динамику продаж. Напомним, что по итогам мая 2019-го, рынок просел почти на 7%, а за период с января по май т.г. включительно падение составило 2,2%.{{gallery_1577}} В некоторой степени подфартило ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Ему в свое время присвоен особый налоговый статус, который, как подчеркнул врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, позволит автозаводу в Каменке и дальше развивать производство.Напомним, что в декабре прошлого года г-н Беглов и генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэк подписали специальный инвестиционный контракт о дальнейшей локализации автомобильного производства, в рамках которого предприятию устанавливаются нулевые ставки налога на движимое имущество и налога на прибыль, а также возмещается утилизационный сбор.{{person_252_Мы преследуем амбициозную цель – в течение ближайших 3-4 года повысить уровень средней зарплаты по городу до 100 тыс. рублей. Правительство Санкт-Петербурга будет и впредь поддерживать высокотехнологичные производства с высокооплачиваемыми рабочими местами}}На ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» трудоустроено более 2000 сотрудников со средней заработной платой, существенно превышающей средние показатели по экономике города. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом Hyundai намерена построить в период до 2027 года завод по производству комплектующих.
2019-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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