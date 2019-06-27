На льготные покупки новых машин направят 10 млрд рублей
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Глав правительства отметил, что в стране успешно и не первый год работает ряд программ, которые направлены на стимулирование продаж российских автомобилей.
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Данные программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Неплохо себя зарекомендовали предложения по лизингу автомобилей
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Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ
В свою очередь, г-н Мантуров согласился, что программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также лизинг легковых и грузовых автомобилей пользуются среди россиян повышенным спросом. По его словам, на текущий год под стимулирующие программы было выделено 10,4 млрд рублей.
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Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах. В январе 2019-го дали возможность предприятиям автопрома реализовать складские остатки прошлого года. С февраля запустили льготный лизинг. С марта добавили программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». На прошлой неделе завершили полностью выборку всех средств на этот период
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Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
Глава Минпромторга предложил возобновить работу указанных программ с 1 июля 2019 года. По его словам, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях. В свою очередь бизнес также сможет на льготных условиях получить автомобили по лизинговых схемам.
Дмитрий Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей. Из них, как уточнил Денис Мантуров, 6 млрд рублей пойдет на льготное кредитование и 4 млрд - на программу льготного лизинга.
Признаться, решения важные и своевременные. Российский автомобильный рынок не первый месяц демонстрирует отрицательную динамику продаж. Напомним, что по итогам мая 2019-го, рынок просел почти на 7%, а за период с января по май т.г. включительно падение составило 2,2%.
Напомним, что в декабре прошлого года г-н Беглов и генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэк подписали специальный инвестиционный контракт о дальнейшей локализации автомобильного производства, в рамках которого предприятию устанавливаются нулевые ставки налога на движимое имущество и налога на прибыль, а также возмещается утилизационный сбор.
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Мы преследуем амбициозную цель – в течение ближайших 3-4 года повысить уровень средней зарплаты по городу до 100 тыс. рублей. Правительство Санкт-Петербурга будет и впредь поддерживать высокотехнологичные производства с высокооплачиваемыми рабочими местами
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Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга
На ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» трудоустроено более 2000 сотрудников со средней заработной платой, существенно превышающей средние показатели по экономике города. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом Hyundai намерена построить в период до 2027 года завод по производству комплектующих.
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