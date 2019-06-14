14 июня 2019, 14:14

На линии В0 АвтоВАЗа собрали миллион машин

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Компания АвтоВАЗ отметила важную веху в своей истории. Со сборочной линии В0 сошел миллионный автомобиль. Юбилейной машиной стал «вседорожный» хэтчбек Lada Xray Cross золотисто-охристого цвета «Янтарь».
На линии В0 АвтоВАЗа собрали миллион машин
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Соглашение о стратегическом партнерстве АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan подписали в феврале 2008 года. Производственную линию запустили в апреле 2012 году. Универсалы Lada Largus стали первыми машинами, сошедшими с конвейера, который специально предназначен для выпуска автомобилей на глобальной платформе B0. 

Чуть позже в 2012 году к универсалам Largus присоединились седаны Nissan Almera (производство модели завершилось осенью 2018 года). В 2013 году началась сборка седанов Renault Logan и хэтчбеков Sandero нового поколения. В 2015-м на конвейер встали хэтчбеки Lada Xray и вседорожные универсалы Largus Cross. В прошлом году начался выпуск еще двух моделей. В августе 2018-го стартовало производство кросс-седана Renault Logan Stepway, а в октябре – вседорожной Lada Xray.
 
Таким образом, сейчас на линии B0 выпускают 12 моделей. С учетом работы в три смены с конвейера сходит по 280 тысяч автомобилей в год или один автомобиль каждую минуту. Кроме того, на линии B0 производят окрашенные кузова, которые отправляют на экспорт в Алжир, на предприятие Renault в Оране.


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Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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На линии В0 АвтоВАЗа собрали миллион машин
{{material_126750}}Соглашение о стратегическом партнерстве АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan подписали в феврале 2008 года. Производственную линию запустили в апреле 2012 году. Универсалы Lada Largus стали первыми машинами, сошедшими с конвейера, который специально предназначен для выпуска автомобилей на глобальной платформе B0. Чуть позже в 2012 году к универсалам Largus присоединились седаны Nissan Almera (производство модели завершилось осенью 2018 года). В 2013 году началась сборка седанов Renault Logan и хэтчбеков Sandero нового поколения. В 2015-м на конвейер встали хэтчбеки Lada Xray и вседорожные универсалы Largus Cross. В прошлом году начался выпуск еще двух моделей. В августе 2018-го стартовало производство кросс-седана Renault Logan Stepway, а в октябре – вседорожной Lada Xray. Таким образом, сейчас на линии B0 выпускают 12 моделей. С учетом работы в три смены с конвейера сходит по 280 тысяч автомобилей в год или один автомобиль каждую минуту. Кроме того, на линии B0 производят окрашенные кузова, которые отправляют на экспорт в Алжир, на предприятие Renault в Оране.
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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