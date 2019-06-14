14 июня 2019, 14:14
На линии В0 АвтоВАЗа собрали миллион машин
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Компания АвтоВАЗ отметила важную веху в своей истории. Со сборочной линии В0 сошел миллионный автомобиль. Юбилейной машиной стал «вседорожный» хэтчбек Lada Xray Cross золотисто-охристого цвета «Янтарь».
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Чуть позже в 2012 году к универсалам Largus присоединились седаны Nissan Almera (производство модели завершилось осенью 2018 года). В 2013 году началась сборка седанов Renault Logan и хэтчбеков Sandero нового поколения. В 2015-м на конвейер встали хэтчбеки Lada Xray и вседорожные универсалы Largus Cross. В прошлом году начался выпуск еще двух моделей. В августе 2018-го стартовало производство кросс-седана Renault Logan Stepway, а в октябре – вседорожной Lada Xray.
Таким образом, сейчас на линии B0 выпускают 12 моделей. С учетом работы в три смены с конвейера сходит по 280 тысяч автомобилей в год или один автомобиль каждую минуту. Кроме того, на линии B0 производят окрашенные кузова, которые отправляют на экспорт в Алжир, на предприятие Renault в Оране.
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