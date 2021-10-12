На линию вышел самый длинный в мире троллейбус: как выглядит внутри? (видео)
Фото: RetroBus
Фото: RetroBus
Фото: RetroBus
Фото: RetroBus
Solaris Trollino 24 MetroStyle оснащен двумя тяговыми двигателями по 160 кВт, каждый из которых приводит в движение собственный мост – вторую и третью оси. При этом поворачивают – первая и четвертая оси. Камеры вместо обычных зеркал облегчают маневрирование 24-метрового «рогатого» и обеспечивают отличную видимость в любую погоду и время суток. Комплект батарей Solaris High Power заряжается в пути от контактной сети, поэтому при необходимости Trollino может работать и без внешнего источника питания.
Компания Solaris – это бывшая польская сборочная площадка Neoplan, перешедшая в частные руки. Сначала здесь выпускали старые «Неопланы», но затем компания выросла и превратилась в одного из крупнейших производителей городского транспорта в Европе.
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