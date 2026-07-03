Почему модернизация оборудования на «КАМАЗе» изменила подход к производству

3 июля 2026, 13:57
На литейном заводе «КАМАЗ» ускорили обработку шлаковен в 16 раз
На литейном заводе «КАМАЗ» ускорили обработку шлаковен в 16 раз
На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» внедрили обновленную побелочную машину, что позволило сократить время обработки шлаковен с 16 часов до одного. Мало кто знает, что раньше этот процесс требовал участия нескольких специалистов и отвлекал их от основной работы. Теперь технология стала проще и надежнее, а последствия для производства могут оказаться значительными. Какие детали скрыты за этим решением - разбираемся в материале.
Для российских автолюбителей и специалистов новость о модернизации побелочной машины на литейном заводе ПАО «КАМАЗ» может показаться узкоспециализированной, но на деле она напрямую влияет на эффективность производства и долговечность комплектующих для грузовых автомобилей. В условиях, когда каждая минута на заводе на счету, ускорение технологических процессов становится ключевым фактором конкурентоспособности.
Ранее побелка внутренней поверхности пятитонных стальных шлаковен в литейном цехе № 1 занимала до 16 часов и требовала участия четырех работников. Для нанесения извести вручную приходилось переворачивать массивные емкости с помощью погрузчика, что не только усложняло задачу, но и отвлекало плавильщиков и операторов от их основных обязанностей. В результате, несмотря на все усилия, шлак часто прилипал к стенкам, а сами шлаковни быстро выходили из строя и отправлялись на утилизацию.
Ситуация изменилась после того, как коллектив литейного завода решил восстановить побелочную машину, которая простаивала с 70-х годов из-за отсутствия запчастей. По словам заместителя начальника производства по технической части Павла Мелентьева, раньше оборудование требовало сложного обслуживания и множества деталей. Современные комплектующие позволили упростить конструкцию: инженеры совместно с электриками и слесарями пересмотрели схему, отказались от лишних элементов и сделали установку максимально простой и удобной.
Теперь побелочная машина представляет собой металлическую раму с баком, редуктором, двумя электродвигателями и приводом для опускания форсунки. Управление осуществляется с помощью кнопочного пульта, а подача воздуха к форсунке идет напрямую. Для запуска процесса достаточно одного человека - чаще всего это плавильщик, который обслуживает одну из четырех печей. После нажатия кнопки «старт» форсунка опускается в шлаковню и равномерно наносит слой извести толщиной 5-6 см по всей внутренней поверхности. Весь процесс занимает около часа, что в 16 раз быстрее прежнего способа.
Благодаря такому подходу, шлак больше не прилипает к стенкам, а сами шлаковни служат дольше. В литейном цехе № 1 сейчас эксплуатируется 12 таких емкостей, и их ресурс заметно увеличился. Это не только снижает затраты на закупку новых шлаковен, но и уменьшает количество внеплановых простоев. Как отмечают специалисты, подобные решения позволяют повысить общую производительность и снизить износ оборудования.
Интересно, что модернизация оборудования и оптимизация процессов становятся все более актуальными для российских предприятий. Например, в другой публикации подробно разбирались последствия использования некачественного топлива и его влияние на работу современных моторов - эксперты объясняли, почему важно своевременно реагировать на такие проблемы. В обоих случаях речь идет о том, как грамотный подход к деталям способен существенно повлиять на итоговую надежность техники.
Для справки: шлаковня - это специальная стальная емкость, предназначенная для сбора и транспортировки шлака, образующегося при плавке металлов. Качественная побелка внутренних стенок известью предотвращает прилипание шлака и облегчает его удаление, что особенно важно для сохранения целостности емкости. В условиях современного производства такие технологические улучшения позволяют не только экономить ресурсы, но и поддерживать высокий уровень безопасности труда.
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