От сварки к литью: КАМАЗ представил деталь, которая перепишет стандарты для отечественных грузовиков

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

16 июля 2026, 14:43

На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой

На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой

От сварки к литью: КАМАЗ представил деталь, которая перепишет стандарты для отечественных грузовиков

На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой

На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале.

На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале.

На Литейном заводе КАМАЗа завершили разработку цельнолитого картера моста, который, по мнению специалистов, способен задать новый стандарт для отечественных грузовиков. Ранее картеры для моделей поколения К3 собирались из нескольких стальных элементов, каждый из которых требовал отдельной механообработки и последующей сварки. Такой процесс был не только трудоемким, но и приводил к снижению прочности готового изделия по сравнению с монолитной конструкцией.

Как отмечает главный специалист по блокам цилиндров Тимур Газизов, задача по созданию цельнолитого варианта была поставлена руководством КАМАЗа в конце 2025 года. Вместе с инженером-конструктором Салаватом Аскаровым и специалистом по корпусным деталям Станиславом Костиным команда приступила к работе, используя в качестве основы 3D-модель стандартного сварного картера. В результате удалось объединить три части в одну, а толщину стенок уменьшить почти вдвое - с 15 до 8 миллиметров.

Особое внимание уделили доработке отверстий под стремянки, удерживающих рессоры. Ранее эти элементы были отдельными, литыми и приваривались к мосту, что иногда приводило к их деформации под нагрузкой. Теперь они интегрированы в общую конструкцию, что упростило механообработку и повысило надежность. Кроме того, инженеры изменили расположение заготовки в литейной форме: вместо горизонтального положения мост теперь отливается вертикально. Это позволило избежать коробления и дефектов, связанных с неравномерным охлаждением.

Для повышения эксплуатационных характеристик были выбраны две марки высокопрочного чугуна, чтобы определить оптимальный вариант для массового производства. Модели оснастки изготовили из пластика, а стержни напечатали на 3D-принтере, что позволило максимально упростить технологический процесс. Уже в январе 2026 года были получены первые образцы, которые прошли все необходимые проверки - усадочных дефектов не выявлено, а параметры соответствуют заявленным требованиям.

По словам Станислава Костина, новая цельнолитая конструкция оказалась на 20% легче серийного стального аналога. Использование чугуна позволило увеличить допустимую нагрузку на картер на 11%, а ресурс по циклам превышает 2 миллиона. Это значит, что готовая отливка требует минимальной доработки перед установкой на автомобиль, что существенно ускоряет производственный цикл.

В настоящее время пять опытных цельнолитых мостов проходят стендовые испытания в Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ». Если результаты подтвердят заявленные характеристики, технология может быть внедрена в серийное производство. Это позволит не только повысить надежность грузовиков, но и снизить их массу, что особенно актуально в условиях ужесточения требований к топливной эффективности и грузоподъемности. Судя по имеющимся данным, подобные решения способны существенно повлиять на конкурентоспособность российских автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Воронежская область Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться