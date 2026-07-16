От сварки к литью: КАМАЗ представил деталь, которая перепишет стандарты для отечественных грузовиков

16 июля 2026, 14:43
На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой
На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой
На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале.
На Литейном заводе КАМАЗа завершили разработку цельнолитого картера моста, который, по мнению специалистов, способен задать новый стандарт для отечественных грузовиков. Ранее картеры для моделей поколения К3 собирались из нескольких стальных элементов, каждый из которых требовал отдельной механообработки и последующей сварки. Такой процесс был не только трудоемким, но и приводил к снижению прочности готового изделия по сравнению с монолитной конструкцией.
Как отмечает главный специалист по блокам цилиндров Тимур Газизов, задача по созданию цельнолитого варианта была поставлена руководством КАМАЗа в конце 2025 года. Вместе с инженером-конструктором Салаватом Аскаровым и специалистом по корпусным деталям Станиславом Костиным команда приступила к работе, используя в качестве основы 3D-модель стандартного сварного картера. В результате удалось объединить три части в одну, а толщину стенок уменьшить почти вдвое - с 15 до 8 миллиметров.
Особое внимание уделили доработке отверстий под стремянки, удерживающих рессоры. Ранее эти элементы были отдельными, литыми и приваривались к мосту, что иногда приводило к их деформации под нагрузкой. Теперь они интегрированы в общую конструкцию, что упростило механообработку и повысило надежность. Кроме того, инженеры изменили расположение заготовки в литейной форме: вместо горизонтального положения мост теперь отливается вертикально. Это позволило избежать коробления и дефектов, связанных с неравномерным охлаждением.
Для повышения эксплуатационных характеристик были выбраны две марки высокопрочного чугуна, чтобы определить оптимальный вариант для массового производства. Модели оснастки изготовили из пластика, а стержни напечатали на 3D-принтере, что позволило максимально упростить технологический процесс. Уже в январе 2026 года были получены первые образцы, которые прошли все необходимые проверки - усадочных дефектов не выявлено, а параметры соответствуют заявленным требованиям.
По словам Станислава Костина, новая цельнолитая конструкция оказалась на 20% легче серийного стального аналога. Использование чугуна позволило увеличить допустимую нагрузку на картер на 11%, а ресурс по циклам превышает 2 миллиона. Это значит, что готовая отливка требует минимальной доработки перед установкой на автомобиль, что существенно ускоряет производственный цикл.
В настоящее время пять опытных цельнолитых мостов проходят стендовые испытания в Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ». Если результаты подтвердят заявленные характеристики, технология может быть внедрена в серийное производство. Это позволит не только повысить надежность грузовиков, но и снизить их массу, что особенно актуально в условиях ужесточения требований к топливной эффективности и грузоподъемности. Судя по имеющимся данным, подобные решения способны существенно повлиять на конкурентоспособность российских автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.
Похожие материалы KamAZ
-
16.07.2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.Читать далее
-
16.07.2026, 15:03
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:11
Chevrolet Lacetti после 200 000 км: реальные проблемы и неожиданные плюсы
Владелец Chevrolet Lacetti с пробегом свыше 200 тысяч км поделился опытом эксплуатации и ремонтов. Какие слабые места проявляются после долгих лет, что удивило в надежности и почему эта модель до сих пор актуальна - объясняем, что важно знать каждому, кто ищет недорогой и практичный автомобиль.Читать далее
-
16.07.2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.Читать далее
-
16.07.2026, 13:31
УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок
Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.Читать далее
-
16.07.2026, 12:44
Моторные масла: как разобраться в стандартах SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO
Современные моторные масла отличаются не только составом, но и системой стандартов. Разобраться в маркировках SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO важно для долгой работы двигателя и сохранения гарантии. Эксперты объясняют, как не ошибиться с выбором масла в 2026 году.Читать далее
-
16.07.2026, 10:53
УАЗ рассматривает экспорт в Африку: интерес к «Хантеру» и «Буханке» растет
Ульяновский автозавод неожиданно объявил о планах выхода на рынок Африки. Мало кто знает, что именно сейчас спрос на простые и выносливые автомобили в ДР Конго растет, а российские производители ищут новые направления. Какие модели заинтересовали африканских партнеров и что это значит для отрасли - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 08:48
АВТОВАЗ вывел на рынок новые бензиновые двигатели с увеличенной мощностью
АВТОВАЗ представил свежую линейку двигателей, которые уже вызвали интерес у специалистов. Новые моторы обещают повысить конкурентоспособность отечественных моделей на фоне растущего давления со стороны китайских брендов. Какие изменения внедрены и что это значит для будущих автомобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти обновления могут повлиять на весь рынок.Читать далее
-
16.07.2026, 03:16
Выпуск китайских электробусов «Нева Электро» стартует на бывшем заводе MAN и Scania под Петербургом
В России начинается производство электробусов под брендом «Нева Электро» на площадке, где раньше собирали MAN и Scania. Новые модели уже прошли сертификацию и обещают до 300 км хода на одной зарядке. Это может повлиять на рынок пассажирских перевозок и структуру автопрома.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
16.07.2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.Читать далее
-
16.07.2026, 15:03
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:11
Chevrolet Lacetti после 200 000 км: реальные проблемы и неожиданные плюсы
Владелец Chevrolet Lacetti с пробегом свыше 200 тысяч км поделился опытом эксплуатации и ремонтов. Какие слабые места проявляются после долгих лет, что удивило в надежности и почему эта модель до сих пор актуальна - объясняем, что важно знать каждому, кто ищет недорогой и практичный автомобиль.Читать далее
-
16.07.2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.Читать далее
-
16.07.2026, 13:31
УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок
Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.Читать далее
-
16.07.2026, 12:44
Моторные масла: как разобраться в стандартах SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO
Современные моторные масла отличаются не только составом, но и системой стандартов. Разобраться в маркировках SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO важно для долгой работы двигателя и сохранения гарантии. Эксперты объясняют, как не ошибиться с выбором масла в 2026 году.Читать далее
-
16.07.2026, 10:53
УАЗ рассматривает экспорт в Африку: интерес к «Хантеру» и «Буханке» растет
Ульяновский автозавод неожиданно объявил о планах выхода на рынок Африки. Мало кто знает, что именно сейчас спрос на простые и выносливые автомобили в ДР Конго растет, а российские производители ищут новые направления. Какие модели заинтересовали африканских партнеров и что это значит для отрасли - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 08:48
АВТОВАЗ вывел на рынок новые бензиновые двигатели с увеличенной мощностью
АВТОВАЗ представил свежую линейку двигателей, которые уже вызвали интерес у специалистов. Новые моторы обещают повысить конкурентоспособность отечественных моделей на фоне растущего давления со стороны китайских брендов. Какие изменения внедрены и что это значит для будущих автомобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти обновления могут повлиять на весь рынок.Читать далее
-
16.07.2026, 03:16
Выпуск китайских электробусов «Нева Электро» стартует на бывшем заводе MAN и Scania под Петербургом
В России начинается производство электробусов под брендом «Нева Электро» на площадке, где раньше собирали MAN и Scania. Новые модели уже прошли сертификацию и обещают до 300 км хода на одной зарядке. Это может повлиять на рынок пассажирских перевозок и структуру автопрома.Читать далее