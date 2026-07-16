От сварки к литью: КАМАЗ представил деталь, которая перепишет стандарты для отечественных грузовиков

На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой

На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале.

На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале.

На Литейном заводе КАМАЗа завершили разработку цельнолитого картера моста, который, по мнению специалистов, способен задать новый стандарт для отечественных грузовиков. Ранее картеры для моделей поколения К3 собирались из нескольких стальных элементов, каждый из которых требовал отдельной механообработки и последующей сварки. Такой процесс был не только трудоемким, но и приводил к снижению прочности готового изделия по сравнению с монолитной конструкцией.

Как отмечает главный специалист по блокам цилиндров Тимур Газизов, задача по созданию цельнолитого варианта была поставлена руководством КАМАЗа в конце 2025 года. Вместе с инженером-конструктором Салаватом Аскаровым и специалистом по корпусным деталям Станиславом Костиным команда приступила к работе, используя в качестве основы 3D-модель стандартного сварного картера. В результате удалось объединить три части в одну, а толщину стенок уменьшить почти вдвое - с 15 до 8 миллиметров.

Особое внимание уделили доработке отверстий под стремянки, удерживающих рессоры. Ранее эти элементы были отдельными, литыми и приваривались к мосту, что иногда приводило к их деформации под нагрузкой. Теперь они интегрированы в общую конструкцию, что упростило механообработку и повысило надежность. Кроме того, инженеры изменили расположение заготовки в литейной форме: вместо горизонтального положения мост теперь отливается вертикально. Это позволило избежать коробления и дефектов, связанных с неравномерным охлаждением.

Для повышения эксплуатационных характеристик были выбраны две марки высокопрочного чугуна, чтобы определить оптимальный вариант для массового производства. Модели оснастки изготовили из пластика, а стержни напечатали на 3D-принтере, что позволило максимально упростить технологический процесс. Уже в январе 2026 года были получены первые образцы, которые прошли все необходимые проверки - усадочных дефектов не выявлено, а параметры соответствуют заявленным требованиям.

По словам Станислава Костина, новая цельнолитая конструкция оказалась на 20% легче серийного стального аналога. Использование чугуна позволило увеличить допустимую нагрузку на картер на 11%, а ресурс по циклам превышает 2 миллиона. Это значит, что готовая отливка требует минимальной доработки перед установкой на автомобиль, что существенно ускоряет производственный цикл.

В настоящее время пять опытных цельнолитых мостов проходят стендовые испытания в Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ». Если результаты подтвердят заявленные характеристики, технология может быть внедрена в серийное производство. Это позволит не только повысить надежность грузовиков, но и снизить их массу, что особенно актуально в условиях ужесточения требований к топливной эффективности и грузоподъемности. Судя по имеющимся данным, подобные решения способны существенно повлиять на конкурентоспособность российских автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.