4 июля 2019, 12:09
На лобовые столкновения приходится треть ДТП в России
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На российских дорогах каждое третье ДТП происходит с лобовым столкновением автомобилей. За минувший год в стране зафиксировано 168 тыс. аварий с пострадавшими.
«Лобовые столкновения занимают треть от общего потока статистики ДТП. Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди», — приводит слова начальника ГИБДД России Михаила Черникова РИА «Новости».
Между тем, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД), основной причиной аварий по-прежнему является нарушение правил дорожного движения. За год из-за этого произошло 105 тыс. ДТП, что составляет 88% ото обзщего числа столкновений.
Между тем, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД), основной причиной аварий по-прежнему является нарушение правил дорожного движения. За год из-за этого произошло 105 тыс. ДТП, что составляет 88% ото обзщего числа столкновений.
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