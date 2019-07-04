4 июля 2019, 12:09

На лобовые столкновения приходится треть ДТП в России

  • 877
  • 0
На российских дорогах каждое третье ДТП происходит с лобовым столкновением автомобилей. За минувший год в стране зафиксировано 168 тыс. аварий с пострадавшими.
«Лобовые столкновения занимают треть от общего потока статистики ДТП. Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди», — приводит слова начальника ГИБДД России Михаила Черникова РИА «Новости».

Между тем, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД), основной причиной аварий по-прежнему является нарушение правил дорожного движения.  За год из-за этого произошло 105 тыс. ДТП, что составляет 88% ото обзщего числа столкновений.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Fresh Auto Липецк | отзывы
я без притензий, класснаю тачку тут взял
Гавриил
стойки стабилизатора на ВАЗ 2112, какие?
Возьми Pekar. Только не поленись и проверь на оригинальность. Смс отправь с кодом, если ответ получишь значит всё гуд! А то подделок сейчас море.
borya_baturo
Авангард Авто | отзывы
Отличный автосервис, удобное расположение на въезде в город! Думал, что сервис такого уровня придется искать где-то очень долго, но ошибался. Выручили иногородних -спасибо!
Олег Морозов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На лобовые столкновения приходится треть ДТП в России
«Лобовые столкновения занимают треть от общего потока статистики ДТП. Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди», — приводит слова начальника ГИБДД России Михаила Черникова РИА «Новости».Между тем, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД), основной причиной аварий по-прежнему является нарушение правил дорожного движения.  За год из-за этого произошло 105 тыс. ДТП, что составляет 88% ото обзщего числа столкновений.
2019-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Ставропольский край Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.