На Lynk & Co. подали в суд за название
Китайский автопроизводитель Geely будет судиться с Ford из-за нового бренда Lynk & Co. Дело в том, что имя марки слишком напоминает Lincoln, который принадлежит американскому концерну.
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Между тем, премиальный китайский бренд Lynk & Co. уже выпустил свою первую модель - вседорожник 01. В основу вседорожника легла платформа, разработанная специалистами Geely и Volvo. По предварительным данным, эта же «тележка» будет фигурировать и в новом кроссовере Volvo XC40, работа над которым идет полным ходом.
В длину Lynk & Co. 01 достигает 4530 мм, в ширину — 1855 мм, а в высоту — 1654 мм. Колесная база модели равна 2730 мм. Что под капотом –пока загадка. Ожидается, что покупателям предложат машину с 2-литровыми 4-цилиндровыми и ё,5-литровыми 3-цилиднровыми двигателями Volvo. Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели с возможностью подзарядки батарей от бытовой розетки.
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