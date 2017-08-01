1 августа 2017, 13:00

На Lynk & Co. подали в суд за название

Китайский автопроизводитель Geely будет судиться с Ford из-за нового бренда Lynk & Co. Дело в том, что имя марки слишком напоминает Lincoln, который принадлежит американскому концерну.
^
На Lynk & Co. подали в суд за название Geely, Ford

Ранее мы писали
В поисках финансирования американо-китайский стартап Lucid Motors обратился к руководству корпорации Ford ...
Читать далее
Как поясняют в «Форде», столетнюю историю «Линкольна» будут защищать всяческими способами. Компания, в том числе, подаст иск в суд, чтобы «предотвратить использование этого незаконного бренда». В таком виде название марки якобы может ввести в заблуждение клиентов.

Между тем, премиальный китайский бренд Lynk & Co. уже выпустил свою первую модель - вседорожник 01. В основу вседорожника легла платформа, разработанная специалистами Geely и Volvo. По предварительным данным, эта же «тележка» будет фигурировать и в новом кроссовере Volvo XC40, работа над которым идет полным ходом.

В длину Lynk & Co. 01 достигает 4530 мм, в ширину — 1855 мм, а в высоту — 1654 мм. Колесная база модели равна 2730 мм. Что под капотом –пока загадка. Ожидается, что покупателям предложат машину с 2-литровыми 4-цилиндровыми и ё,5-литровыми 3-цилиднровыми двигателями Volvo. Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели с возможностью подзарядки батарей от бытовой розетки.

Новости Джили, Форд

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На Lynk & Co. подали в суд за название
{{material_120125}}Как поясняют в «Форде», столетнюю историю «Линкольна» будут защищать всяческими способами. Компания, в том числе, подаст иск в суд, чтобы «предотвратить использование этого незаконного бренда». В таком виде название марки якобы может ввести в заблуждение клиентов.Между тем, премиальный китайский бренд Lynk & Co. уже выпустил свою первую модель - вседорожник 01. В основу вседорожника легла платформа, разработанная специалистами Geely и Volvo. По предварительным данным, эта же «тележка» будет фигурировать и в новом кроссовере Volvo XC40, работа над которым идет полным ходом.В длину Lynk & Co. 01 достигает 4530 мм, в ширину — 1855 мм, а в высоту — 1654 мм. Колесная база модели равна 2730 мм. Что под капотом –пока загадка. Ожидается, что покупателям предложат машину с 2-литровыми 4-цилиндровыми и ё,5-литровыми 3-цилиднровыми двигателями Volvo. Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели с возможностью подзарядки батарей от бытовой розетки.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Мурманск Нижний Новгород Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG