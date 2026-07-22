На М-11 «Нева» открылись два крупнейших зарядных хаба для электромобилей: что известно о станциях и их мощностях

22 июля 2026, 11:18
На М-11 «Нева» появились крупнейшие зарядные комплексы для электромобилей в России
На М-11 «Нева» появились крупнейшие зарядные комплексы для электромобилей в России
На платной трассе М-11 «Нева» открылись два масштабных зарядных комплекса для электромобилей и гибридов. Это событие может изменить ситуацию с дефицитом зарядной инфраструктуры и повлиять на интерес к электротранспорту в России.
Открытие двух зарядных комплексов для электромобилей и гибридов на трассе М-11 «Нева» может стать поворотным моментом для развития электротранспорта в России. Эти объекты, расположенные на 63-м километре в сторону Москвы и на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга, уже называют экспериментальными и самыми масштабными в стране.
Каждый комплекс оснащён современным оборудованием: на одной платформе установлено 13 зарядных устройств, на другой — 14. Для быстрой подзарядки предусмотрены устройства мощностью от 150 до 210 кВт, а для менее срочной — станция на 22 кВт. Для электробусов выделена отдельная точка мощностью 210 кВт. В случае перебоев с основным электропитанием автомобилисты смогут воспользоваться резервными 22-киловаттными станциями.
Помимо зарядных адаптеров, комплексы обеспечивают парковку для автомобилей и мотоциклов, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также специально оборудованные места для выгула собак. В ближайшее время планируется обустройство ресторанов, кафе и минимаркетов — их открытие руководитель проекта анонсировал до конца года.
По мнению отраслевых аналитиков, нехватка зарядных устройств остаётся одной из основных причин, сдерживающих распространение электромобилей в России. Запуск новых комплексов на М-11 может изменить ситуацию: теперь дальние поездки на электротяге между Москвой и Санкт-Петербургом становятся реальностью. Как отмечают эксперты, подобный проект способен стимулировать интерес к экологичному транспорту и повысить уровень доверия к электромобилям среди российских водителей.
В перспективе на М-11 «Нева» планируется открыть ещё четыре аналогичных зарядных хаба, которые позволят создать полноценную сеть для путешествий на электромобилях по всей трассе. М-11 объединяет два главных города страны и считается одной из самых востребованных платных дорог. Параллельно инфраструктурные проекты реализуются и на других федеральных трассах, например, на М-7 «Волга».
Запуск новых зарядных комплексов на М-11 может стать ориентиром для других регионов и подтолкнуть развитие аналогичной инфраструктуры по всей стране. Это особенно важно с учётом ближайших планов по расширению сети электрозаправок и растущего интереса к экологическим видам транспорта среди российских автомобилистов.
Интерес к электротранспорту в России постепенно растёт, что сопровождается не только развитием зарядной инфраструктуры, но и появлением новых моделей электроскутеров и электромотоциклов. Эксперты считают, что современные решения для городской мобильности, такие как электроскутеры с увеличенным запасом хода , становятся все более актуальными на фоне экологических тенденций и изменений в транспортной политике.
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