9 марта 2020, 13:37
На М-11 «Нева» разрешат разогнаться до 130 км/ч
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Фото: somanyhorses.ru
ГК «Автодор», управляющая большей частью новой платной автомагистрали М-11 «Нева», объявила об увеличении скоростного лимита во втором квартале 2020 года. Теперь добраться из одной столицы в другую можно будет еще быстрее.
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Сейчас со скоростью 130 км/ч по М-11 можно проехать только по обходу Вышнего Волочка в Тверской области. Головной участок с 15 по 58 км находится под управлением Северо-западной концессионной компании, и разрешенная скорость здесь составляет 110 км/ч.
Кроме того, в апреле увеличится предельно допустимая скорость на трассе M-4 «Дон» в районе Новой Усмани Воронежской области. В прошлом году на зимний период скорость там была снижена до 110 км/ч. Также с апреля будет повышен скоростной лимит с 90 до 110 км/ч на трассе М-1 «Беларусь», на участке с 33-го по 45-й километр.
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