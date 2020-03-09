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9 марта 2020, 13:37

На М-11 «Нева» разрешат разогнаться до 130 км/ч

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Фото: somanyhorses.ru
ГК «Автодор», управляющая большей частью новой платной автомагистрали М-11 «Нева», объявила об увеличении скоростного лимита во втором квартале 2020 года. Теперь добраться из одной столицы в другую можно будет еще быстрее.
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К наступлению летнего сезона ГК «Автодор» увеличит максимальную разрешенную скорость на платной трассе М-11 «Нева» со 110 до 130 км/ч на участке от 58-го километра до пункта взимания платы на въезде в Санкт-Петербург. 

Сейчас со скоростью 130 км/ч по М-11 можно проехать только по обходу Вышнего Волочка в Тверской области. Головной участок с 15 по 58 км находится под управлением Северо-западной концессионной компании, и разрешенная скорость здесь составляет 110 км/ч.

Кроме того, в апреле увеличится предельно допустимая скорость на трассе M-4 «Дон» в районе Новой Усмани Воронежской области. В прошлом году на зимний период скорость там была снижена до 110 км/ч. Также с апреля будет повышен скоростной лимит с 90 до 110 км/ч на трассе М-1 «Беларусь», на участке с 33-го по 45-й километр.

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На М-11 «Нева» разрешат разогнаться до 130 км/ч
{{material_128961}}К наступлению летнего сезона ГК «Автодор» увеличит максимальную разрешенную скорость на платной трассе М-11 «Нева» со 110 до 130 км/ч на участке от 58-го километра до пункта взимания платы на въезде в Санкт-Петербург. Сейчас со скоростью 130 км/ч по М-11 можно проехать только по обходу Вышнего Волочка в Тверской области. Головной участок с 15 по 58 км находится под управлением Северо-западной концессионной компании, и разрешенная скорость здесь составляет 110 км/ч.Кроме того, в апреле увеличится предельно допустимая скорость на трассе M-4 «Дон» в районе Новой Усмани Воронежской области. В прошлом году на зимний период скорость там была снижена до 110 км/ч. Также с апреля будет повышен скоростной лимит с 90 до 110 км/ч на трассе М-1 «Беларусь», на участке с 33-го по 45-й километр.
2020-03-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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