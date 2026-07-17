Почему новые хабы на М-11 изменят опыт водителей и что думают эксперты

На М-11 открылись крупнейшие зарядные комплексы для электромобилей в России

Два новых электрозарядных комплекса на трассе М-11 «Нева» стали самыми масштабными в стране. Водителей ждут быстрые станции, зоны отдыха и даже площадки для детей. Какие возможности открылись для владельцев электрокаров и почему это событие может повлиять на развитие инфраструктуры - объясняем подробно.

Два новых электрозарядных комплекса на трассе М-11 «Нева» стали самыми масштабными в стране. Водителей ждут быстрые станции, зоны отдыха и даже площадки для детей. Какие возможности открылись для владельцев электрокаров и почему это событие может повлиять на развитие инфраструктуры - объясняем подробно.

Появление двух крупнейших в России зарядных комплексов для электромобилей и гибридов на трассе М-11 «Нева» - событие, которое может заметно изменить повседневную жизнь автомобилистов. Для многих владельцев электрокаров вопрос быстрой и надежной зарядки остается ключевым, особенно на междугородних маршрутах. Теперь на одном из самых загруженных направлений страны появились современные хабы, которые способны обслуживать сразу десятки машин.

Как сообщает пресс-служба ГК Автодор, новые комплексы расположены на 63-м километре трассы по направлению к Москве и на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга. Первый из них оснащен 13 зарядными станциями, второй - 14. Для быстрой подзарядки предусмотрено оборудование мощностью от 150 до 210 кВт, что позволяет пополнить запас энергии за минимальное время. Для тех, кто не спешит, доступны станции на 22 кВт. Особое внимание уделено и электробусам: для них установлена отдельная станция на 210 кВт.

фото: Автодор

Важная деталь - даже при отключении основного электропитания автомобилисты смогут воспользоваться резервной мощностью на 22-киловаттных станциях. Это решение снижает риски для тех, кто оказался на трассе в сложной ситуации. Помимо зарядных устройств, на территории комплексов оборудованы парковки для автомобилей и мотоциклов, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак. Сейчас завершаются отделочные работы в ресторанах, кафе и минимаркетах - их открытие ожидается до конца года.

Эксперты отмечают, что запуск таких масштабных объектов может стать стимулом для роста числа электромобилей в России. По данным отраслевых аналитиков, именно нехватка инфраструктуры часто сдерживает интерес к экологичному транспорту. В перспективе на М-11 планируется открыть еще четыре подобных хаба, что позволит создать полноценную сеть для дальних поездок на электротяге. Кстати, похожие инфраструктурные проекты уже реализуются и на других федеральных трассах - например, масштабное обновление М-7 «Волга» также связано с развитием сервисов для водителей, как недавно рассказывалось в материале о переменах на М-7.

Для справки: трасса М-11 «Нева» соединяет Москву и Санкт-Петербург, являясь одной из самых современных и востребованных платных дорог страны. Введение новых зарядных комплексов может не только повысить комфорт поездок, но и ускорить переход на электромобили. Судя по представленным данным, подобные инициативы способны изменить отношение к электромобильности в России и задать новый стандарт для всей отрасли.