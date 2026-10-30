Как ИИ на трассе М-12 учится вычислять уставших водителей до того, как они уснут

30 октября 2026, 13:03
Цифровой глаз М-12 «Восток»: как на трассе начали вычислять уставших водителей по манере езды
Цифровой глаз М-12 «Восток»: как на трассе начали вычислять уставших водителей по манере езды
На М-12 «Восток» испытывают систему, которая оценивает параметры движения и выявляет водителей в зоне потенциального риска. Позже предупреждения планируют передавать через электронные табло и мобильные сервисы. Для оповещения предусмотрены и другие цифровые каналы.
Превышение скорости и несоблюдение режима труда и отдыха называют среди факторов риска. На скоростной трассе М-12 «Восток» испытывают цифровую систему: она анализирует параметры движения автомобилей и выявляет водителей, потенциально оказавшихся в опасной ситуации. Об испытаниях сообщает пресс-служба «Автодора».
Система пока проходит тестирование. Позже предупреждения планируют передавать автомобилистам через электронные табло и мобильные сервисы. Для оповещения предусмотрены и другие цифровые каналы.
На участках М-12 в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Чувашии и Татарстане тестируют пилотный ИИ-мониторинг пассажирских перевозок. Его проводят Минтранс России, АО «ГЛОНАСС», госкомпания «Автодор» и Ространснадзор. В основе технологии лежит государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», а данные поступают с дорожных камер «Автодора».
В этом контуре камеры фиксируют автобусы. Нейросеть распознает транспортное средство и его государственный номер, после чего сведения поступают в Систему контроля пассажирских перевозок (СКПП). Алгоритм сверяет номер с профильными базами, проверяет лицензию перевозчика и наличие полиса обязательного страхования его ответственности. Он также проверяет наличие и исправность бортовой спутниковой навигации. Пользователь СКПП получает информацию об автобусе, его номере и фотографию. Как сообщает АО «ГЛОНАСС», изображения с камер «Автодора» автоматически обрабатывает искусственный интеллект.
В том же контексте «Российская Газета» сообщала о планах Росавтодора привести в порядок 40 км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Издание также писало, что на участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится зимний скоростной режим.
На М-11 в Новгородской области установили световозвращающие фигуры лосей у традиционных путей передвижения животных. Подробнее об этом - в материале о фигурах.
Цифровой мониторинг пассажирских перевозок на М-12 проходит в тестовом режиме. Его задача - автоматизировать контроль межрегиональных автобусных рейсов и выявлять нелегальных перевозчиков. Система использует существующую инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС» и дорожные камеры. В пилоте участвуют Минтранс России и АО «ГЛОНАСС», а также «Автодор» и Ространснадзор.
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