Как ИИ на трассе М-12 учится вычислять уставших водителей до того, как они уснут

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 13:03

Цифровой глаз М-12 «Восток»: как на трассе начали вычислять уставших водителей по манере езды

Цифровой глаз М-12 «Восток»: как на трассе начали вычислять уставших водителей по манере езды

Как ИИ на трассе М-12 учится вычислять уставших водителей до того, как они уснут

Цифровой глаз М-12 «Восток»: как на трассе начали вычислять уставших водителей по манере езды

На М-12 «Восток» испытывают систему, которая оценивает параметры движения и выявляет водителей в зоне потенциального риска. Позже предупреждения планируют передавать через электронные табло и мобильные сервисы. Для оповещения предусмотрены и другие цифровые каналы.

На М-12 «Восток» испытывают систему, которая оценивает параметры движения и выявляет водителей в зоне потенциального риска. Позже предупреждения планируют передавать через электронные табло и мобильные сервисы. Для оповещения предусмотрены и другие цифровые каналы.

Превышение скорости и несоблюдение режима труда и отдыха называют среди факторов риска. На скоростной трассе М-12 «Восток» испытывают цифровую систему: она анализирует параметры движения автомобилей и выявляет водителей, потенциально оказавшихся в опасной ситуации. Об испытаниях сообщает пресс-служба «Автодора».

Система пока проходит тестирование. Позже предупреждения планируют передавать автомобилистам через электронные табло и мобильные сервисы. Для оповещения предусмотрены и другие цифровые каналы.

На участках М-12 в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Чувашии и Татарстане тестируют пилотный ИИ-мониторинг пассажирских перевозок. Его проводят Минтранс России, АО «ГЛОНАСС», госкомпания «Автодор» и Ространснадзор. В основе технологии лежит государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», а данные поступают с дорожных камер «Автодора».

В этом контуре камеры фиксируют автобусы. Нейросеть распознает транспортное средство и его государственный номер, после чего сведения поступают в Систему контроля пассажирских перевозок (СКПП). Алгоритм сверяет номер с профильными базами, проверяет лицензию перевозчика и наличие полиса обязательного страхования его ответственности. Он также проверяет наличие и исправность бортовой спутниковой навигации. Пользователь СКПП получает информацию об автобусе, его номере и фотографию. Как сообщает АО «ГЛОНАСС», изображения с камер «Автодора» автоматически обрабатывает искусственный интеллект.

В том же контексте «Российская Газета» сообщала о планах Росавтодора привести в порядок 40 км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Издание также писало, что на участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится зимний скоростной режим.

На М-11 в Новгородской области установили световозвращающие фигуры лосей у традиционных путей передвижения животных. Подробнее об этом - в материале о фигурах.

Цифровой мониторинг пассажирских перевозок на М-12 проходит в тестовом режиме. Его задача - автоматизировать контроль межрегиональных автобусных рейсов и выявлять нелегальных перевозчиков. Система использует существующую инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС» и дорожные камеры. В пилоте участвуют Минтранс России и АО «ГЛОНАСС», а также «Автодор» и Ространснадзор.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Ижевск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться