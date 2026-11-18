На М-4 «Дон» открылась новая зона сервиса для поездок на юг

Для автомобилистов, следующих к Черному и Азовскому морям, на М-4 «Дон» открылась новая зона дорожного сервиса. Здесь работают АЗС и кафе; предусмотрены душевые. На дорожной сети «Автодора» теперь более 140 таких объектов.

Для автомобилистов, следующих к Черному и Азовскому морям, на М-4 «Дон» открылась новая зона дорожного сервиса. Здесь работают АЗС и кафе; предусмотрены душевые. На дорожной сети «Автодора» теперь более 140 таких объектов.

Здание обслуживания занимает 1200 кв. м. Здесь разместили торговый зал, а для перекуса работает кафе с горячими блюдами.

На М-4 «Дон» открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса, рассказали 110km.ru в пресс-службе государственной компании «Автодор». Ею могут воспользоваться автомобилисты, следующие к Черноморскому и Азовскому побережьям. На территории работает автозаправочная станция.

Для водителей и пассажиров оборудовали санитарные зоны с душевыми кабинами.

Отдельно предусмотрели закрытую игровую зону для детей и комнату матери и ребенка. На площадке есть летняя терраса под навесом; водители могут подкачать шины.

Для отдыха обустроили рекреационные зоны с детскими и спортивными площадками. После открытия объекта общее количество многофункциональных зон дорожного сервиса на сети «Автодора» превысило 140.