Эстакады высотой с 10-этажный дом: как М-4 «Дон» у Геленджика и Туапсе превращают в супермагистраль

6 ноября 2026, 19:37
Трассу на море расширяют до 4 полос: где именно на М-4 «Дон» уберут крутые повороты и построят новые обходы
Трассу на море расширяют до 4 полос: где именно на М-4 «Дон» уберут крутые повороты и построят новые обходы
На М-4 «Дон» выдали положительные заключения на первые три этапа реконструкции между Джубгой и Геленджиком. На согласованных участках запланированы обход Бжида и обновление около 15 км дороги. Проект касается курортного маршрута с высокой сезонной нагрузкой.
На реконструируемых отрезках федеральной трассы М-4 «Дон» крутые повороты планируют привести к нормативному радиусу 600 метров. Положительные заключения на первые три этапа работ выдала Главгосэкспертиза России.
Проект охватывает участок с 1441-го по 1503-й км вдоль Черноморского побережья. Общая протяженность проектного коридора составляет около 60 км: 24 км существующей дороги реконструируют с расширением до четырех полос, еще 33,9 км отведены под строительство новых двухполосных обходов населенных пунктов.
В Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика работы запланированы на трех отрезках: с 1441-го по 1449-й км, с 1460-го по 1465-й км и с 1478-го по 1484,5-й км. Первые три этапа включают обход села Бжид и реконструкцию существующей дороги общей протяженностью порядка 15 км.
На обходе Бжида построят эстакаду длиной 212 метров. Высота ее опор достигнет 30 м. Действующие переходы расширят до четырех полос. На пойменных и подтопляемых территориях склоны укрепят монолитным бетоном и сетчатыми габионными конструкциями.
М-4 «Дон» связывает центральные регионы России с Черноморским побережьем. На южных участках магистрали особенно высокая нагрузка приходится на курортный сезон.
По проекту проезжую часть будут уширять преимущественно в одну сторону, перенося новую ось дороги к обочине. Это позволит сохранить часть существующего земляного полотна. Обход села Бжид длиной 2,8 км должен вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и снизить нагрузку на местную дорожную сеть.
Реконструкция должна увеличить количество полос с двух до четырех и направить основной поток в обход населенных пунктов. Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отмечал, что маршрут важен для жителей побережья и автомобилистов, следующих к черноморским курортам.
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