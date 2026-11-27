Sitrak обошел MAN и КАМАЗ: как китайские тягачи ворвались в топ-10 на М-7

На М-7 насчитали 1477 седельных тягачей. Китайские марки заняли 26% потока, европейские сохранили 62,5%. Доля американских составила лишь 0,5%. С 2021 года в первой четверке поменялись местами DAF и Mercedes-Benz.

На М-7 насчитали 1477 седельных тягачей. Китайские марки заняли 26% потока, европейские сохранили 62,5%. Доля американских составила лишь 0,5%. С 2021 года в первой четверке поменялись местами DAF и Mercedes-Benz.

В подсчете с 2021 года эксперты не встретили ни одного китайского магистрального тягача. В повторном исследовании подобные машины уже заняли заметную долю потока на М-7.

Дальнобойщики насчитали 1477 седельных тягачей в сцепке с разными полуприцепами, исключив самосвальные. Подсчет охватил участок во Владимирской и Нижегородской областях. Авторы выбрали его как грузовой центр страны, где сходятся многие маршруты; по их оценке, здесь можно увидеть усредненное соотношение марок и типов техники. Подсчет отражает движение на конкретном отрезке трассы, а не структуру всего российского автопарка.

Какие марки попали в рейтинг

Лидирующая четверка осталась европейской, как и в 2021 году. Scania заняла первое место с 252 машинами, за ней расположилась Volvo с 181 тягачом. Mercedes-Benz набрала 165, DAF — 150: эти две марки поменялись позициями относительно прошлого подсчета.

В десятку также вошли Sitrak — 145, MAN — 112 и DongFeng — 88. КАМАЗ К5 насчитали 78, КАМАЗ-5490 — 74, FAW — 63. На первые десять марок приходится около 90% учтенных машин. Вместе Sitrak, DongFeng и FAW составили 296 тягачей; в подсчете также присутствовали китайские Foton, Shacman, Sany, JAC, Hongyan, Chenlong и Dayun.

В оставшейся части списка Foton получил 41 тягач, Shacman — 29. На 13-й позиции указаны Iveco и Renault без учета Magnum: вместе 22 машины. Далее идут Valdai с 14, МАЗ с 10, Renault Magnum с 7 и Sany с 6.

У Ford и JAC — по 4 тягача. Столько же у Freightliner. Hongyan и Chenlong получили по 2, а Dayun и Volvo FNL — по одному.

КАМАЗы исследователи учитывали отдельно, поскольку считают эти машины слишком разными для общей строки. Если объединить их по марке, получится 152 тягача и четвёртое место между Mercedes-Benz и DAF. Renault Magnum также оставили отдельной позицией из-за особенностей этой модели.

Доли марок и полуприцепов

В общей разбивке европейские марки составили 62,5% выборки, китайские — 26%, российские — 11%. На американские пришлось всего 0,5%. Эти доли относятся к 1477 тягачам, учтенным на конкретном отрезке М-7. Авторы отмечают, что на М-10, М-11 или востоке страны американских тягачей могло бы оказаться больше.

Отдельно дальнобойщики распределили полуприцепы. «Шторы» и «тенты» составили 62%, рефрижераторы — 27%. На «бочки» и контейнеровозы-танки пришлось 6%, на автовозы — 2%. Контейнеровозы заняли 1,5% выборки, шаланды — 1%, тралы — 0,5%. По сравнению с подсчетом 2021 года соотношение типов полуприцепов осталось примерно таким же.

Продажи новых грузовиков дают отдельный срез рынка. По данным «Автостата», на 47-й неделе 2026 года в России реализовали 1097 новых грузовых автомобилей. В недельном рейтинге FAW J7 занял первое место с 76 проданными машинами, SITRAK C7H — второе с 73, Dongfeng 4180 — третье с 71, а КамАЗ-54901 — четвертое с 67, сообщает «Автостат».