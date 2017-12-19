19 декабря 2017, 16:27

На малом и большом Московских кольцах введут единый километраж

С 1 января 2018 года изменится порядок отсчета километража на двух кольцевых дорогах Подмосковья – федеральных трассах А-107 «Московское малое кольцо» (ММК) и А-108 «Московское большое кольцо» (МБК).
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В настоящее время отсчет километража на этих дорогах ведется по перегонам – участкам от пересечения с одной радиальной трассой до другой (например, участок от Дмитровского до Ярославского шоссе, от Ярославского до Горьковского шоссе и т.д.). На каждом перегоне отсчет начинается с нулевого километра и заканчивается на следующем пересечении кольца с радиальной магистралью.

С 1 января будет введен единый километраж на всем протяжении дорог, без разделения по перегонам. Нулевым километром для обеих трасс станет пересечение с федеральной дорогой М-10 «Россия» (Ленинградское шоссе), далее отсчет километража пойдет по часовой стрелке.

Напомним, что протяженность трассы А-108 «Московское большое кольцо» составляет 547 км.  Общая длина автодороги А-107 «Московское малое кольцо» достигает 347 км.

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На малом и большом Московских кольцах введут единый километраж
{{material_122023}} В настоящее время отсчет километража на этих дорогах ведется по перегонам – участкам от пересечения с одной радиальной трассой до другой (например, участок от Дмитровского до Ярославского шоссе, от Ярославского до Горьковского шоссе и т.д.). На каждом перегоне отсчет начинается с нулевого километра и заканчивается на следующем пересечении кольца с радиальной магистралью.С 1 января будет введен единый километраж на всем протяжении дорог, без разделения по перегонам. Нулевым километром для обеих трасс станет пересечение с федеральной дорогой М-10 «Россия» (Ленинградское шоссе), далее отсчет километража пойдет по часовой стрелке.Напомним, что протяженность трассы А-108 «Московское большое кольцо» составляет 547 км.  Общая длина автодороги А-107 «Московское малое кольцо» достигает 347 км.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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