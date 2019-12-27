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27 декабря 2019, 09:22

На маршрутах Череповца не водители – Деды Морозы

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Фото: Cherinfo.ru
В Череповце Вологодской области снега нет, как и в ряде других регионов европейской части страны. Однако, новогоднего праздника всем хочется. И руководство местной автоколонны №1456 решило взять бразды в свои руки.
На маршрутах Череповца не водители Деды Морозы

Фото: Cherinfo.ru

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В костюмы Дедов Морозов нарядили 12 водителей. Кондукторы, понятное дело, Снегурочки.  «Костюмы никому не навязывали, все водители нарядились по собственному желанию», - отмечают в автопарке. Кто согласился, выходить на работу в новом праздничном образе – получат премиальные.

Преобразились и сами автобусы: они колесят по улицам «сталелитейного» города украшенные мишурой, на стеклах нарисованы персонажи из детских мультфильмов. «Деда Мороза замечают не только пассажиры автобуса, но и пешеходы, - рассказывает один из водителей. - Некоторым, в особенности детям, я рукой машу, они радуются».

Деду-водителю вторит и Снегурочка-кондуктор: «Я сама себе нашла костюм Снегурочки. Автобус мы называем домом Деда Мороза. Пассажиры довольны, некоторые даже читают стишки. Всем  малышам раздаем конфетки». Довольны и пассажиры: «Заходишь в такой автобус, и настроение становится по-настоящему новогодним», - говорит одна из жительниц Череповца.

Не исключение, что праздничная «рацуха» станет в городе новой традицией.


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На маршрутах Череповца не водители – Деды Морозы
{{material_123286}} В костюмы Дедов Морозов нарядили 12 водителей. Кондукторы, понятное дело, Снегурочки.  «Костюмы никому не навязывали, все водители нарядились по собственному желанию», - отмечают в автопарке. Кто согласился, выходить на работу в новом праздничном образе – получат премиальные.Преобразились и сами автобусы: они колесят по улицам «сталелитейного» города украшенные мишурой, на стеклах нарисованы персонажи из детских мультфильмов. «Деда Мороза замечают не только пассажиры автобуса, но и пешеходы, - рассказывает один из водителей. - Некоторым, в особенности детям, я рукой машу, они радуются».Деду-водителю вторит и Снегурочка-кондуктор: «Я сама себе нашла костюм Снегурочки. Автобус мы называем домом Деда Мороза. Пассажиры довольны, некоторые даже читают стишки. Всем  малышам раздаем конфетки». Довольны и пассажиры: «Заходишь в такой автобус, и настроение становится по-настоящему новогодним», - говорит одна из жительниц Череповца.Не исключение, что праздничная «рацуха» станет в городе новой традицией.
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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