На маршрутах Череповца не водители – Деды Морозы
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Фото: Cherinfo.ru
Преобразились и сами автобусы: они колесят по улицам «сталелитейного» города украшенные мишурой, на стеклах нарисованы персонажи из детских мультфильмов. «Деда Мороза замечают не только пассажиры автобуса, но и пешеходы, - рассказывает один из водителей. - Некоторым, в особенности детям, я рукой машу, они радуются».
Деду-водителю вторит и Снегурочка-кондуктор: «Я сама себе нашла костюм Снегурочки. Автобус мы называем домом Деда Мороза. Пассажиры довольны, некоторые даже читают стишки. Всем малышам раздаем конфетки». Довольны и пассажиры: «Заходишь в такой автобус, и настроение становится по-настоящему новогодним», - говорит одна из жительниц Череповца.
Не исключение, что праздничная «рацуха» станет в городе новой традицией.
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