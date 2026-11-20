Дешевле СВ, но с завтраком: РЖД нашли способ заставить вас доплатить за тишину

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон №3 с купе класса 1Б: пассажир едет один, верхней полки в купе нет. В публикации 110km.ru названа цена от 5000 до 6000 рублей и перечислены услуги, включенные в билет.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон №3 с купе класса 1Б: пассажир едет один, верхней полки в купе нет. В публикации 110km.ru названа цена от 5000 до 6000 рублей и перечислены услуги, включенные в билет.

Ночная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом обычно представляет собой компромисс: купе приходится делить с попутчиками или выбрать более дорогой СВ. В составе нового фирменного поезда № 3/4 «Экспресс» появился вагон класса обслуживания 1Б. Это дополнительный вариант размещения внутри состава, а не отдельный новый поезд. В вагоне всего девять купе, каждое рассчитано на одного пассажира, об этом сообщает 110km.ru .

Вместо верхней полки здесь установлено широкое спальное место, которое днем ​​трансформируется в кресло. В каждом купе есть небольшой умывальник с зеркалом. Для одежды предусмотрен шкафчик. Телевизор оснащен разъемами для подключения внешних устройств, а индивидуальная вентиляция дает возможность пассажиру регулировать микроклимат. В отличие от стандартного четырехместного купе, в вагоне 1Б пространство предназначено для одного человека.

В вагоне девять купе. Согласно описанию, это позволяет избежать очередей в туалете даже в часы пик и сохранить спокойную обстановку.

Цена билета составляет от 5000 до 6000 рублей и зависит от даты поездки. Для сравнения, место в классическом СВ на этом направлении стоит примерно от 10 000 рублей. В стоимость, согласно данным оплаты по тарифу 1Б , входит горячий завтрак с набором блюд и доступ в бизнес-зал на вокзале отправки. Пассажиру также предоставят гигиенический комплект. В комплект входят тапочки и фирменная шоколадка.

Расписание «Экспресса» № 3/4 рассчитано на ночной маршрут: отправка происходит поздно вечером, прибытие — утром. В описании маршрута указано, что остановок для высадки пассажиров нет.

У других поездов в этом направлении комфорт и размещение сильно отличаются. В «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака. Одноместные купе в поездах «Красная стрела» и «Мегаполис» отсутствуют. В «Экспрессе» вагон класса 1Б сочетает индивидуальное размещение и питание, а стоимость такого билета указана ниже цены на СВ.