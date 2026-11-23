23 ноября 2026, 19:44
В «Экспрессе» Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе класса 1Б
В «Экспрессе» Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе класса 1Б
В вагоне №3 поезда «Экспресса» №3/4 на маршруте Москва - Санкт-Петербург оборудовали девять одноместных купе без верхних полок. Билет за 5000-6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат занимает нишу между обычным купе и СВ.
Пассажирам ночных поездов между двумя столицами предложили промежуточный формат размещения: не классическое СВ на двоих и не отдельный вагон повышенной комфортности, а купе, рассчитанное строго на одного человека, по цене ниже привычного СВ. Речь идет о вагоне №3 класса обслуживания 1Б в составе поезда №3/4 «Экспресс». Ниже — что входит в услугу, сколько стоит билет, чем новый формат отличается от предложений других поездов направления и насколько достоверны заявленные цифры.
Что предлагает вагон 1Б
Вагон №3 включает девять одноместных купе. Каждое рассчитано на одного пассажира, поэтому выкупать соседнее место не обязательно. В стоимость билета входят горячий завтрак на выбор и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.
Оснащение купе
Верхней полки в купе нет: широкое спальное место днем трансформируется в кресло. Ширина спального места в описании указана как 83 см. Здесь же установлены индивидуальный умывальник с зеркалом и шкафчик для одежды и личных вещей. Телевизор оснащен разъемами для подключения устройств, а индивидуальная вентиляция позволяет регулировать микроклимат. По описанию вагона, даже в часы пик очередей в туалет не возникает.
Цена и комплектация
Билет в одноместное купе класса 1Б стоит от 5000 до 6000 рублей. Для классического СВ на этом направлении стартовая цена составляет примерно 10 000 рублей. В стоимость поездки входят завтрак и гигиенический комплект, пассажиру также выдают тапочки и фирменную шоколадку.
Заявленные 5000-6000 рублей — это опубликованный диапазон, а не единый тариф на все даты: фактическая стоимость билета зависит от конкретного рейса.
Чем 1Б отличается от других поездов
Разница видна и по оснащению составов на направлении. В «Стриже» есть купе с душем, а в одноместном купе «Экспресса» завтрак включен в билет. Одноместных купе нет ни в «Красной стреле», ни в «Мегаполисе».
Расписание «Экспресса» №3/4 рассчитано на ночную поездку: поезд отправляется поздно вечером и приходит утром, маршрут указан без остановок для высадки. Вагон 1Б — дополнительный формат размещения в действующем составе, а не отдельный поезд.
Экспертная рамка
С точки зрения организации перевозок 1Б решает конкретную задачу: закрывает спрос тех, кто не хочет переплачивать за СВ и при этом не готов делить купе с попутчиком. Формально это не новый класс поездки, а вариант размещения внутри уже существующего графика, поэтому пассажиру важно различать два параметра — тип вагона и категорию поезда при покупке. Существенная часть ценности здесь не в площади, а в сервисной нагрузке: завтрак, доступ в бизнес-зал и гигиенический комплект уже входят в тариф, что при сопоставлении с СВ меняет итоговую стоимость поездки.
Условия и комплектация 1Б описаны в материале 110km.ru — это первоисточник приведенных характеристик вагона, ширины спального места и перечня услуг. Цены и сравнение с другими поездами относятся к опубликованному диапазону и не являются единым тарифом: перед покупкой данные нужно сверять в системе продаж на конкретную дату.
За рамками публикации остались сроки курсирования вагона, точное число мест и правила возврата, поэтому эти параметры редакция не экстраполирует: они требуют отдельной проверки у перевозчика.
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